Globalny biznes Lotto sprzedany za prawie 6 mld USD

Amerykańskie Scientific Games sprzedało spółce powiązanej z kanadyjskim Brookfield Asset Management globalny biznes loterii Lotto za 5,8 mld USD.

Transakcję, która ma zostać zamknięta w drugim kwartale przyszłego roku, przeprowadzi Brookfield Business Partners. Dochodzi do niej po miesiącach spekulacji dotyczących sprzedaży przez spółkę z Las Vegas biznesu, który ma długoterminowe umowy z ok. 130 organizatorami loterii z ponad 50 krajów. Wywołało je w czerwcu samo Scientific Games informując, że rozważa sprzedaż biznesu loteryjnego i zakładów sportowych aby zmniejszyć zadłużenie. We ubiegłym miesiącu sprzedało zakłady sportowe za 1,2 mld USD.