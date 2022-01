Globalny rynek praw do emisji CO2 ustanowił rekord

Wartość rynku pozwoleń na emisję dwutlenku węgla wzrosła w ubiegłym roku o 164 proc. do rekordowych 760 mld EUR, informuje Reuters powołując się na wyliczenia swojej komórki analitycznej Refinitiv.

Największy udział we wzroście miał działający od 2005 roku europejski rynek praw do emisji EU ETS. Przypadło na niego 90 proc. wartości rynku globalnego, czyli 683 mld EUR. Cena notowanych na nim praw do emisji wynosiła na koniec roku ponad 80 EUR za tonę i była ponad dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej.