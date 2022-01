Głosuj na Mistrza GPW 2021. Czas na wielki finał

W wielkim finale wyborów Mistrza GPW 2021 spotkają się Grupa Kęty i Dino Polska.

W drodze do finału Grupa Kęty w 1/8 gładko rozprawiła się z gwiazdą końcówki III kwartału na GPW - Bumechem, w ćwierćfinale większego oporu nie stawiało LPP, a w półfinale w pokonanym polu pozostał Kruk.

Drugi z finalistów - Dino Polska - najpierw znokautował Cognora, później zdecydowanie pokonał Alior, a w półfinale pewnie odprawił z kwitkiem fanów JSW.

Przypomnijmy: spośród giełdowych spółek wybraliśmy te, które w 2021 naszym zdaniem najbardziej się wyróżniły. Głosowanie ruszyło w czwartek 13 stycznia. Reguły są proste. W losowaniu wyłoniliśmy pary 1/8 finału i drabinkę. Do dalszego etapu przechodziły firmy, które zdobyły więcej głosów.

Zwycięzcę ostatniego pojedynku wyłoni głosowanie czytelników pb.pl i Bankier.pl.

Głosowanie potrwa do niedzieli, 23 stycznia, do godz. 20.

Uzasadnienie nominacji

Grupa Kęty

Firma, kierowana prze Dariusza Mańkę, zasłużyła na nominację za poprawę wyników, transparentność, dobrą komunikację z inwestorami i dzielenie się zyskami. Dla notowań szczególnie udane było pierwsze półrocze, a cały rok zakończył się solidną zwyżką o 32 proc.

Dino

Silny jednostajny trend wzrostowy to dla inwestorów długoterminowych idealny przykład realizacji strategii „kup i trzymaj” na spółce z głównego indeksu o dużej płynności. To nie zmienia się od debiutu Dino na GPW, a rok 2021 przyniósł kolejne historyczne szczyty notowań i potwierdził, że kurs nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, tak jak spółka, która z roku na roku otwiera coraz więcej nowych sklepów. W 2021 r. były to aż 343 nowe lokalizacje i wzrost o 34,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Poprzedni zwycięzcy

2010 Synthos

2011 Eko Export

2012 Relpol

2013 Integer.pl

2014 11bit Studios

2015 Grodno

2016 CD Projekt

2017 PKO BP

2018 PKN Orlen

2019 Columbus Energy

2020 Mercator Medical