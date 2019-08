Główny Geolog Kraju: koncesja dla złoża Złoczew możliwa jeszcze w tym roku

Dołożymy wszelkich starań, aby koncesja dla złoża Złoczew mogła być uzyskana jeszcze w tym roku, zapowiedział w poniedziałek w Bełchatowie wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa i Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio.

Dziadzio wziął udział w poniedziałek w Bełchatowie w obchodach Dnia Energetyka. Podkreślił, że ministerstwo środowiska, które nadzoruje wydawanie koncesji, jest "żywo zainteresowane tym, aby nasze zasoby, nasze surowce energetyczne były należycie wykorzystywane z perspektywy dnia dzisiejszego, ale również z perspektywy kolejnych lat i kolejnych pokoleń".



Mówiąc o koncesji dla złoża Złoczew zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby koncesja mogła być uzyskana jeszcze w tym roku. "Chcielibyśmy zabezpieczyć państwa stabilność, stabilność realizacji zobowiązań wobec Rzeczpospolitej i wobec nas wszystkich" – dodał.



Na koncesję dla złoża Złoczew czeka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Zasoby tego złoża - rozciągające się na przestrzeni ok. 10 km na terenie kilku gmin - szacowane są na kilkaset milionów ton węgla brunatnego. W opinii władz lokalnych w kontekście wyczerpania złoża "Bełchatów", którego zasoby mają być wykorzystane do 2038 roku, uruchomienie odkrywki w Złoczewie warunkuje dalszy rozwój południowo-zachodniej części regionu łódzkiego.



Obecny na uroczystościach wiceminister energii Adam Gawęda zwrócił uwagę na związki nowoczesnej energetyki z posiadanymi zasobami węgla brunatnego i kamiennego.



"Ta ziemia jest bogata w złoża węgla brunatnego. Myślę, że decyzje związane z koncesją dla Złoczewa będą pozytywne. Zapewniam bardzo mocno, że obszar uzyskania koncesji jest niezmiernie ważny. Ze strony Ministerstwa Energii zrobimy wszystko, żeby ten proces przebiegał bardzo sprawnie" - powiedział.



Jak podkreślił, wszelkie starania ministerstwa będą skierowane na zapewnienie dostępu do rodzimych złóż, do rodzimych bogactw, które przez wiele jeszcze lat będą stabilizować bezpieczeństwo energetyczne kraju. Minister dodał również, że transformacja energetyczna musi być oparta na naszej wiedzy, kompetencjach i technologiach dostępnych w Polsce.



W trakcie imprezy głos zabrał też prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej Henryk Baranowski. Podkreślił m.in., że spółka podejmuje wiele inicjatyw, które prowadzą do nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej. Jak mówił, Grupa PGE ma "ambitne plany rozwojowe", wśród których znajdują się m.in. morskie farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i infrastruktura związana z elektromobilnością.



Poinformował, że spółka nadal inwestuje w energetykę konwencjonalną. Nakłady w ostatnich latach sięgnęły ok. 15 mld zł. "Do tego doliczyć należy jeszcze środki przeznaczane na modernizacje i dostosowanie elektrowni do unijnych wymogów środowiskowych. To namacalny dowód na to, że energetyka konwencjonalna pozostaje fundamentem polskiej energetyki i sercem Grupy PGE" – dodał.



Z kolei prezes PGE GiEK Robert Ostrowski zwrócił uwagę, że celem spółki jest utrzymanie konkurencyjności energetyki przy optymalnym wykorzystaniu rodzimych surowców i w sposób gwarantujący utrzymanie suwerenności energetycznej. Wśród kluczowych przedsięwzięć wymienił m.in. budowę dwóch bloków energetycznych o mocy 1800 MW w Elektrowni Opole, budowę bloku o mocy 496 MW w Elektrowni Turów oraz wielki projekt bloków gazowo-parowych o łącznej mocy 1400 MW w Elektrowni Dolna Odra. PGE GiEK odbuduje także elektrownię wodną na rzece Witka. Jej moc wyniesie ok. 1 MW. Z kolei w Elektrowni Bełchatów powstanie pierwszy w Polsce magazyn energii zintegrowany z blokiem konwencjonalnym o mocy 1 MW netto.



Ostrowski zaznaczył, że PGE GiEK szczególną wagę przywiązuje do redukcji emisji. "Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad osiągnęła (spółka - PAP) znaczny postęp w obszarze ochrony środowiska" - dodał.



Jak poinformowała rzeczniczka prasowa PGE GiEK Sandra Apanasionek, produkcja netto energii elektrycznej spółki za 2018 rok wyniosła niemal 54 TWh, a udział w krajowej produkcji energii wyniósł ponad 36 proc. w niektórych miesiącach.



Oficjalne obchody Dnia Energetyka były okazją do wyróżnienia pracowników państwowymi i branżowymi odznaczeniami. Spotkanie zakończył koncert zespołu Warszawska Orkiestra Sentymentalna.