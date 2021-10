Amerykański bank inwestycyjny Goldman Sachs obniżył swoją projekcję wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych. Składa to na karb ograniczenia bodźca stymulacyjnego oraz powolniejszego niż oczekiwano ożywienia wydatków konsumpcyjnych, informuje Reuters.

Projekcja na rok 2021 została zredukowana do 5,6 proc. z 5,7 proc. oczekiwanych poprzednio. Z kolei szacunek na rok 2022 zredukowany został z 4,4 do 4 proc.

Analitycy Goldman Sachs podkreślili, że w segmencie usług nadal mamy do czynienia z konsekwencjami pandemii, przy czym nadal są segmenty, które jeszcze nie były w pełni w stanie się odbudować. Zdaniem banku, są również obszary pozostające wrażliwe na „infekcje wirusowe” a dodatkowym cieniem na potencjalny wzrost produkcji kładą się niedobory półprzewodników. Goldman spodziewa się, że w przypadku chipów stanu rynku nie uda się poprawić do pierwszej połowy 2022 r. co opóźni odbudowę zapasów.

W ujęciu kwartalnym bank obniżył szacunki PKB zarówno za czwarty kwartał 2021 r., jak i za pierwszy kwartał 2022 r. do 4,5 z 5 proc. oraz zredukował szacunki za drugi kwartał 2022 r. z 4,5 do 4 proc., jednocześnie zmniejszając swoją projekcję na trzeci kwartał z 3,5 do 3 proc.