Goldman Sachs radzi nie przejmować się krzywą rentowności

Ekonomiści Goldman Sachs radzą, aby zachować spokój i nie przejmować się zbliżaniem się krzywej rentowności obligacji USA do pozycji odwróconej, która uważana jest za sygnał nadchodzącej recesji.

Różnica między rentownością 2 i 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła w środę do 21,8 pkt. bazowych, czyli najmniej od sierpnia 2007 roku. Było to rok, w którym ostatni raz doszło do odwrócenia krzywej rentowności. Choć wielokrotnie w przeszłości taka sytuacja zwiastowała nadejście recesji, to ekonomiści Goldman Sachs uspokajają, że zejście spreadu poniżej zera nie ma obecnie wielkiej wartości prognostycznej, m.in. w związku z anomalią rynkową w postaci zakupów w przeszłości obligacji przez bank centralny.

- Historyczna korelacja między odwróceniem krzywej rentowności i recesją robi wrażenie. Może jednak także wprowadzać w błąd – napisali ekonomiści Goldman Sachs David Mericle i Daan Struyven, podkreślając iż obecnie ryzyko recesji w USA jest ich zdaniem niewielkie.

W poniedziałek szef Fed w Atlancie, Raphael Bostic, oświadczył, że perspektywa odwrócenia krzywej rentowności może skłonić go do sprzeciwienia się dalszy podwyżkom stóp procentowych.