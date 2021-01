Górnicze zaplecze prosi o uwagę

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa chce przekonać decydentów do udzielenia wsparcia firmom okołogórniczym, zatrudniającym 280 tys. osób, zanim będzie za późno

Rząd robi, co może, by porozumienie ze związkami górniczymi, obejmujące harmonogram zamykania kopalń, zawrzeć jeszcze w lutym. Rozmowy są trudne, mimo że rządzący wytaczają finansowe armaty: oferują dopłaty do kopalń, mechanizm grantów na badania naukowe i rozwój paliw bezdymnych. Efekt? Górnicy wciąż mówią „nie”, za to firmy okołogórnicze wołają „a my?”.