GPW: niewielkie zmiany indeksów; tracił Lotos, zyskiwało Dino

Środową sesję WIG20 zakończył 0,03 proc. na minusie. Liderem spadków wśród dużych spółek był Lotos, natomiast Dino Polska zanotowało czwartą z rzędu wzrostową sesję. Zwyżkował także indeks spółek budowlanych.

Indeks WIG20 spadł w środę na zamknięciu o 0,03 proc. do 2.351,83 pkt. Zmian w ujęciu procentowym nie zanotował WIG i zakończył sesję na poziomie 60.788,38 pkt. mWIG40 wzrósł o 0,06 proc. do 4.265,91 pkt. Indeks małych spółek sWIG80 poszedł w górę o 0,32 proc. i wyniósł 12.036,44 pkt.



Po zamknięciu na GPW amerykański S&P 500 tracił około 0,6 proc., Dow Jones Industrial zniżkował o 0,7 proc., a Nasdaq Composite o 0,5 proc. W Europie indeks Euro Stoxx 50 spadał o 0,9 proc., niemiecki DAX zniżkował o 1,4 proc., francuski CAC 40 szedł w dół o 0,6 proc., a brytyjski FTSE 100 tracił 0,2 proc.



Obroty na GPW wyniosły w środę ponad 655 mln zł, z czego ok. 515 mln zł wygenerowały spółki z WIG20.



Najsilniejszy wzrost w WIG20, o 2,57 proc., zanotowało Dino Polska, dla którego była to czwarta z rzędu wzrostowa sesja. Spółka notowana jest w ramach indeksu od poniedziałku, a od początku roku akcje Dino Polska podrożały o ok. 29 proc.



Najsilniej w WIG20 stracił w środę Lotos (-4,95 proc.).



W ciągu dnia na minusie znajdował się kurs PKN Orlen, ale po informacji o rekomendacji zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy, zaczął odrabiać straty i na zamknięciu wyniósł -0,98 proc.



Zarząd PKN Orlen postanowił zaproponować walnemu zgromadzeniu, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy za 2018 rok kwotę 1,5 mld zł, czyli 3,5 zł na akcję. Przy kursie zamknięcia 101 zł, stopa dywidendy wynosi ok. 3,5 proc.



Przyjęta pod koniec grudnia aktualizacja strategii PKN Orlen zakłada systematyczną wypłatę dywidendy, uwzględniającą sytuację finansową grupy. Zarówno w 2017, jak i 2018 roku koncern wypłacił dywidendę w wysokości 3 zł na akcję.



W środę, wśród indeksów sektorowych, najmocniejszy wzrost zanotował WIG-Budownictwo (+2,55 proc.).



Budimex zwyżkował o 7,62 proc., a Torpol poszedł w górę o 6,25 proc.



We wtorek Budimex poinformował o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu PKP PLK na roboty budowlane na Stacji Gdynia Port. Wartość oferty Budimeksu wyniosła ok. 1,5 mld zł.



Torpol w piątek podał wyniki za 2018 rok - grupa miała 19,2 mln zł zysku wobec straty rok wcześniej na poziomie 26,8 mln zł. Prezes Grzegorz Grabowski poinformował w poniedziałek, że Torpol chce zaprezentować podstawowe założenia strategii do końca pierwszego półrocza 2019 roku.



Na szerokim rynku Atal wzrósł o 5,33 proc. Deweloper ogłosił we wtorek wieczorem wyniki oraz rekomendację dywidendy.



Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Atalu w czwartym kwartale 2018 roku wyniósł 33,9 mln zł, o 12 proc. mniej rdr, jednak o 56 proc. więcej od konsensusu. Zarząd dewelopera ogłosił, że rekomenduje wypłatę 182 mln zł dywidendy z zysku za 2018 rok, czyli 4,7 zł na akcję, co oznacza stopę dywidendy ok. 12 proc.



W tym roku akcje spółki są na plusie o ok. 41 proc.



Kurs Vivid Games spadł o 10,85 proc. Spółka podała, że członkowie zarządu sprzedali na rzecz inwestora instytucjonalnego łącznie 1,5 mln akcji spółki, a pozyskane środki mają trafić do spółki na rozwój jej portfolio, marketing i promocję nowych tytułów.