Grupa Solorza prowadzi w odbieraniu

W III kw. Polacy znów chętnie przenosili numery między mobilnymi operatorami telekomunikacyjnymi.

Urząd Komunikacji Elektronicznej podaje, że przeniesiono 377 tys. numerów komórkowych wobec niespełna 280 tys. w II kw. To wynik niemal identyczny jak w piewszym. Ponownie liderem byli operatorzy z grupy Zygmunta Solorza. Liderem był Polkomtel, operator sieci Plus, który odebrał konkurencji o 24 tys. numerów więcej, niż jej oddał. Po około 15 tys. numerów przybyło też w Premium Mobile i Netii, czyli dwom operatorom wirtualnym działających w ramach grupy miliardera. Pozytywny bilans wśród dużych operatorów miało też Orange. Na rzecz konkurencji klientów tracił natomiast T-Mobile i przede wszystkim Play. Fioletowy operator, który przez pierwszą dekadę na rynku skutecznie odbierał numery większym graczom rynkowym, od ubiegłego roku — czyli od czasu, gdy sam stał się największy — co kwartał zamyka zestawienie. W ciągu ostatnich trzech miesięcy oddał innym operatorom ponad 136 tys. numerów, a odebrał im niespełna połowę tej liczby, kwartał zamknął więc negatywnym bilansem 68,6 tys. utraconych numerów.