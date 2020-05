GUS: w maju koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu

W maju koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w maju w przemyśle wyniósł w Polsce minus 34,9 pkt. wobec minus 44,2 pkt. w marcu, podał Główny Urząd Statystyczny.

"W maju br. koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki, przy czym obserwuje się dalsze pogorszenie ocen bieżących („diagnoz”) przy odbiciu w zakresie oczekiwań („prognoz”). Te ostatnie, pozostają jednak zasadniczo na historycznie ujemnych poziomach" - napisano.



"Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, natomiast najmniej niekorzystne – przez firmy z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - dodano.



Jak podał GUS, do badania za maj br. – odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 maja – dołączono dopełniający moduł pytań, który miał na celu dodatkowe zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą.



"W majowej edycji pytanie o przewidywany poziom inwestycji w 2020 r. zostało zastąpione pytaniem o „czas przetrwania” firmy w przypadku kontynuacji bieżących ograniczeń związanych z pandemią" - napisano.



"W przetwórstwie przemysłowym, handlu hurtowym oraz transporcie i gospodarce magazynowej dyrektorzy przedsiębiorstw najczęściej wskazywali na „czas przetrwania” firmy powyżej 6 miesięcy, natomiast w budownictwie, handlu detalicznym oraz zakwaterowaniu i gastronomii – od 2 do 3 miesięcy. W sekcji zakwaterowanie i gastronomia aż 14,7 proc. jednostek wskazało, że firma może przetrwać mniej niż 1 miesiąc" - dodano.