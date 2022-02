Rekordowe tempo wzrostu rodzimego rynku reklamy online w pierwszym półroczu 2021 r. nie było przypadkowe. W III kw. wydatki firm na tę działalność też się zwiększyły r/r: o 22 proc. — wynika z badania AdEx, autorstwa IAB Polska i PwC. W efekcie w ciągu trzech kwartałów rynek urósł o 22,6 proc. —do 4,3 mld zł. Liderem i kluczowym motorem wzrostu pozostaje reklama graficzna, mająca 45-procentowy udział. Wartość żadnego segmentu nie spadła.

— Rok 2021 upłynął pod znakiem przełomowego wzrostu branży cyfrowej, a efekt pierwszej fali pandemii został definitywnie zniwelowany. To, że polska branża interaktywna ma się znakomicie, potwierdza nasze badanie — reklama online w 2020 r. urosła o prawie 5 proc., do ponad 5 mld zł. Szybko okazało się, że był to dopiero początek fantastycznych wyników — kolejne kwartały roku ponownie przyniosły wysoki indeks wzrostu. Wydatki na reklamę online już osiągają rezultaty, na które w przedpandemicznym świecie musielibyśmy jeszcze czekać, a dynamiki na poziomie powyżej 20 proc. nie widzieliśmy od lat. Z ogromnym optymizmem patrzymy na dalszy rozwój reklamy cyfrowej — mówi Włodzimierz Schmidt, prezes IAB Polska.

Autorzy badania podkreślają, że biorą w nim udział wszystkie czołowe firmy internetowe, jednak wyniki nie wyczerpują pełni wydatków reklamowych w internecie z powodu dużego zróżnicowania i mnogości małych oraz średnich podmiotów.