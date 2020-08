Horała: będzie zmiana specustawy o CPK, by szybciej zdobywać grunty

Pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała oświadczył, że zaproponuje zmianę specustawy o CPK, by móc wcześniej zaczynać negocjacje z właścicielami gruntów, oraz proponować im część zysków z przyszłego wzrostu wartości tych gruntów.

Horała w czwartek w programie Tłit w WP nie sprecyzował, kiedy należy spodziewać się projektu, ale wyjaśnił, że „chodzi o to, by jak najwcześniej przystąpić do negocjacji i jak największą część gruntów po prostu dobrowolnie kupić, jeśli cena dla właściciela będzie satysfakcjonująca i znacząco nie odbiegająca od wartości gruntu”.



Jak dodał, w projektowanej nowelizacji specustawy będzie chciał zaproponować wprowadzenie możliwości kupna nieruchomości zgodnie z aktualną wyceną, ale z dodatkowym zapisem.



„Chcemy w nowelizacji ustawy zaproponować możliwość kupna nieruchomości płacąc tyle, ile jest warta według wycen. Ale dodatkowo umawiamy się tak, że kiedy lotnisko powstanie dokonamy ponownej wyceny i jeżeli wartość danej nieruchomości wzrośnie, to lotnisko podzieli się z dawnym właścicielem zyskiem” - tłumaczył pełnomocnik.



„To powinno skłonić właścicieli do sprzedaży. Im więcej gruntów będzie po stronie CPK, tym proces inwestycyjny będzie szybszy” - dodał Horała.