HP przejmie Poly za 1,7 mld USD

Spółka Poly powstała w 2018 roku z połączenia marek Plantronics i Polycom. Firma specjalizuje się w produkcji zestawów słuchawkowych, telefonów biurowych, kamer internetowych i urządzeń do prowadzenia wideokonferencji.

HP zapłaci za jedną akcję Poly 40 USD, co stanowi ok. 53 proc. premii w stosunku do piątkowej ceny zamknięcia. Spółka została wyceniona na 3,3 mld USD z uwzględnieniem długu.

Amerykański producent sprzętu komputerowego poinformował, że przejęcie Poly pomoże mu wzmocnić pozycję na rynku hybrydowych rozwiązań biurowych.

„Model hybrydowy stwarza niepowtarzalną okazję do przedefiniowania sposobu wykonywania pracy. Połączenie HP i Poly stworzy wiodące portfolio hybrydowych rozwiązań biurowych na dużych i rozwijających się rynkach” - powiedział dyrektor generalny HP Enrique Lores.

Opiewająca na 1,7 mld USD transakcja gotówkowa ma zostać sfinalizowana do końca 2022 roku.