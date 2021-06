Huawei wprowadza własny system operacyjny w Azji

Po prezentacji 2 czerwca najnowszej wersji systemu Huawei zacznie stosować HarmonyOS w swoich smartfonach oraz innych produktach w Azji.

Chińska spółka nie podała jeszcze terminu wprowadzenia HarmonyOS w pozostałych częściach świata.

Oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua poinformowała, że Huawei chce wyposażyć we własny system operacyjny ok. 300 mln urządzeń do końca tego roku.

fot. Bloomberg

System HarmonyOS był w przeszłości stosowany tylko w niektórych telewizorach smart. Sytuację zmieniły działania administracji Donalda Trumpa, które spowodowały, że chińska spółka nie może już udostępniać pełnej wersji systemu operacyjnego Android. Huawei podkreśla, że nie traktuje HarmonyOS jako system, który ma zastąpić Android.