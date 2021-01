Hyland dostanie grant na centrum B+R

Amerykańska firma IT, która wystartowała w Katowicach w ubiegłym roku i obiecuje zatrudnić 78 osób, otrzyma ponad 1,1 mln zł rządowego wsparcia.

Kolejny inwestor skorzysta z programu wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Hyland Software, dostawca platformy wymiany treści, który ma w Katowicach centrum badawczo-rozwojowe, podpisał z przedstawicielem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii umowę. Otrzyma grant w trzech transzach: w tym roku 464,6 tys. zł, w przyszłym prawie 389,7 tys. zł, a w 2023 r. – ponad 314,7 tys. zł.

Firma otworzyła polskie centrum przed ubiegłorocznymi wakacjami.

– Zespół naszego centrum badawczo-rozwojowego w Katowicach odegra kluczową rolę w rozwoju platformy service conent, z której korzystają tysiące firm na świecie – zapowiedział wówczas Bill Priemer, prezes Hylandu.

Hyland Software deklaruje, że do końca 2022 r. zatrudni co najmniej 78 pracowników z wyższym wykształceniem i zainwestuje 1,6 mln zł. Dwuletnie koszty zatrudnienia pracowników sięgną natomiast niemal 28,2 mln zł. Miesięczne wynagrodzenie brutto zatrudnionych (z wyłączeniem członków zarządu) ma wynosić co najmniej 165 proc. średniej w powiecie. Już w ubiegłym roku spółka zatrudniła ponad 30 osób, w tym ma dodać do nich 26 pracowników, a w 2022 r. 21.

Na szkolenia pracowników spółka wyda 46,8 tys. zł, a na stypendia i kształcenie dualne – 175,3 tys. zł. Co najmniej 95 proc. przychodów spółki będzie generowane z eksportu usług.

Hyland Software w kilkunastu miastach na świecie, m.in. Londynie, Sao Paulo i Tokio, zatrudnia 3,5 tys. osób.

W Katowicach i miastach skupionych w Górnośląskim Związku Metropolitalnym w sektorze nowoczesnych usług biznesowych pracuje 25,8 tys. osób – wynika z danych branżowego związku ABSL. Więcej zatrudnionych mają Kraków – 77,7 tys., Warszawa – 64 tys., Wrocław – 51,9 tys., Trójmiasto – 27,9 tys. i Łódź – 25,9 tys.