Były prezes Polskich ePłatności pokieruje e-commerce’ową spółką z portfela MCI, aspirującą do miana jednorożca.

IAI – spółka portfelowa notowanego na GPW MCI Capital, oferująca platformę IdoSell do tworzenia i prowadzenia e-sklepów – po 22 latach zmieniła prezesa. Został nim Jarosław Mikos, który już w listopadzie przejął rolę przewodniczącego rady nadzorczej, by wesprzeć firmę w zagranicznej ekspansji. To człowiek związany z biznesem od 1995 r. W latach 2017-2022 kierował Polskimi ePłatnościami.

„IAI jest jedną z najszybciej i najprężniej rozwijających się organizacji w sektorze e-commerce. To podmiot o bardzo dużym potencjale, który może stać się czempionem na europejskim rynku. Moja wiedza i doświadczenie pomogą w jego jeszcze efektywniejszej ewolucji” – komentuje cytowany w komunikacie prasowym Jarosław Mikos, nowy prezes IAI. Bogate doświadczenie: Jarosław Mikos, w odróżnieniu od Pawła Fornalskiego, ma w biznesowej karierze wiele przystanków. Zaczynał w firmie Deloitte & Touche, a później był m.in. wicedyrektorem w departamencie M&A i prywatyzacji w PwC oraz prezesem firmy Energis Polska, którą połączył z GTS Polska. Grzegorz Kawecki Zastąpił on założyciela IAI, Pawła Fornalskiego, który zostanie szefem nadzoru odpowiedzialnym za rozwój produktu. Zmiana pozycji pozwoli mu poświęcić na to więcej czasu niż wcześniej. „Cieszę się, że będę miał wsparcie profesjonalisty uznawanego za jednego z dziesięciu najlepszych menedżerów firm IT w Polsce i będę mógł się od niego uczyć. Dzięki temu będę w stanie tworzyć jeszcze lepsze produkty oraz zyskam czas na to, żeby dokładniej poznać i zrozumieć potrzeby klientów” – mówi Paweł Fornalski. Analitycy szacowali wartość IAI, w którym 51 proc. udziałów ma fundusz MCI, na 2,4 mld zł. Paweł Fornalski przyznał przy tej okazji w rozmowie z „PB”, że wspólnym celem właścicieli spółki jest przekroczenie w ciągu kilku lat wyceny na poziomie 1 mld EUR implikującej status jednorożca. Weteran: Paweł Fornalski stworzył IAI w 2000 r., więc na branży e-commerce zjadł już zęby i nie zamierza się z niej wycofywać. ANDRZEJ SZKOCKI