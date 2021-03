IATA: konsolidacja branży lotniczej wstrzymana nawet na pięć lat

Alexandre de Juniac, dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) uważa, że wywołany pandemią kryzys, który zmusił rządy wielu krajów do pomocy liniom lotniczym, wstrzymał procesy konsolidacyjne na przynajmniej pięć lat, donosi Reuters.

De Juniac wyjaśnił, że pomoc publiczna i zaangażowanie rządów utrudnią zmiany kapitałowe. Wezwał równocześnie do nowej rundy pomocowej.

Rządy podjęły duże sukcesy w wielu swoich krajowych liniach lotniczych, więc trudno będzie im sprzedać te udziały zagranicznym podmiotom i wyjaśnić to podatnikom - powiedział De Juniac. Dodał, że „…będzie to czynnik, który zapobiegnie konsolidacji w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat”.

Przepisy UE zabraniają odbiorcom pomocy, takim jak Lufthansa i Air France-KLM, dokonywania zakupów do czasu spłaty otrzymanych funduszy.

Szef IATA wezwał ponownie rządy do kolejnego wsparcia branży m.in. w formie dopłat do biletów lotniczych i tras. Dotychczas rządy przekazały na ratowanie sektora 225 mld USD.

Nowa normalność będzie oznaczać mniej lotów, zwłaszcza podróży służbowych, a branża musi się dostosować - powiedział Andrew Murphy z Transport & Environment podkreślając, że „…fundusze publiczne powinny być przeznaczane na rozwój czystszych paliw i nowych projektów samolotów, a nie dotacje do tego, co nadal jest najbardziej emisyjną formą podróży”.

W kwietniu de Juniac odchodzi ze stanowiska, które po nim obejmie Willem Walsh, przez wiele lat związany z IAG, właścicielem m.in. linii British Airways.