IDC: globalne dostawy smartfonów spadną o 11,9 proc.

Pogorszenie nastrojów konsumentów z powodu pandemii skutkuje zmniejszeniem popytu na smartfony, bo priorytetem stały się dobra bardziej podstawowe, wskazują eksperci IDC.

IDC prognozuje, że dostawy smartfonów spadną o 18,2 proc. w pierwszym półroczu tego roku. Analitycy nie spodziewają się powrotu wzrostu aż do pierwszego kwartału 2021 roku. Przewidują, że w niektórych regionach spadek rynku będzie większy niż w innych. Wskazują oznaki poprawy w Chinach, gdzie IDC spodziewa się tylko jednocyfrowego spadku dostaw smartfonów w skali roku. W Europie pogorszenie ma być większe. Ryan Reith, wiceszef IDC uważa, że dynamika rynku może skłonić producentów do "jeszcze bardziej agresywnego wyceniania smartfonów 5G” niż to było przed pandemią.