Ifo: rekordowa liczba urlopowanych pracowników w Niemczech

Gliwicka kopalnia wstrzyma wydobycie przez koronawirusa

Gliwicka kopalnia Sośnica, gdzie potwierdzono dotąd 43 przypadki zakażenia koronawirusem, od środy do końca tygodnia wstrzyma wydobycie węgla - zdecydowała we wtorek Polska Grupa Górnicza (PGG). To trzecia kopalnia spółki, wstrzymująca wydobycie z powodu SARS-CoV-2.