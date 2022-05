Ile zarabiają najlepsi e-sportowcy?

Jeszcze do niedawna to, że rywalizacja w gry wideo może być płatnym zawodem, było czymś nie do pomyślenia. Dzisiaj profesjonalni gracze zarabiają na przyzwoite życie, a czasami stają się nawet milionerami. Nagrody pieniężne z turniejów to nie wszystko, gdyż bardziej utalentowani e-sportowcy zarobki opierają przede wszystkim na pokaźnych kontraktach z organizacjami.

Podobnie jak w przypadku zwykłych sportów, to, ile e-sportowcy zarobią, zależy nie tylko od ilości turniejów, ale także od tego, ile nagród pieniężnych jest przydzielanych w corocznych wydarzeniach. Niektóre gry, podobnie jak sport, przynoszą znacznie lepsze nagrody, ale z drugiej strony konkurencja jest adekwatnie wyższa. Przyjrzyjmy się zatem jakie e-sport zarobki proponuje najlepszych zawodnikom i od czego zależy potencjalna pensja graczy.

Ile może zarobić e-sportowiec?

Ze względu na zróżnicowanie branży e-sportowej, a zwłaszcza jeśli chodzi o pensje, wiele wniosków na temat tego, ile zarabia zawodowy gracz, będzie opierać się na danych zebranych przez ostatnie kilka lat. Kontrakty wielu e-sportowców podlegają umowom o zachowaniu poufności i nie mogą być swobodnie omawiane z pracodawcami, a nawet rywalizującymi organizacjami. To oznacza, że zarobki w e-sporcie są owiane nutką tajemnicy. Udało nam się jednak poszperać i znaleźć najświeższe informacje, które wydają się być w dużym stopniu realne:

● Profesjonalni zagraniczni e-sportowcy mogą liczyć na zarobki w wysokości od 4000 do nawet 60 000 $ rocznie,

● Średnia pula nagród w turnieju wynosi 50 000 USD,

● Zarobki z transmisji strumieniowych to średnio 2000 $ miesięcznie.

Liczby te są obliczane na podstawie zarobków w kilku najpopularniejszych grach e-sportowych, w tym Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, League of Legends i Starcraft.

Zarobki e-sportowców z roku na rok są coraz wyższe, a branża rozwija się w szybkim tempie. Większość gier, w których gracze osiągają spore sukcesy, można typować u wszystkich legalnych bukmacherów w Polsce. To oznacza, że w Internecie znajdziemy liczne grupy i fora dyskusyjne na temat konkretnych spotkań CS:GO, League of Legends, Dota 2 i innych. My proponujemy jednak typy bukmacherskie, czyli sprawdzoną stronę, na której każdy może przedstawiać swoje analizy i dzielić się przemyśleniami. W każdym miesiącu znajdziecie tam mnóstwo analiz we wszystkich dyscyplinach, w tym również e-sportowych!

E-sport zarobki

Dni, kiedy dobrzy gracze brali udział w turniejach i podpisywali kontrakty w organizacjach, aby uzyskać większy rozgłos i szansę na osiągnięcie wielkiego sukcesu, już dawno minęły. Każda porządna drużyna e-sportowa stara się zapewnić swoim graczom dobre samopoczucie w pracy. Najlepsze organizacje traktują e-sport jako pracę, podobnie jak sportowcy traktują sport jako źródło dochodu. W związku z tym wejście do profesjonalnego rynku e-sportowego jest sporym wyzwaniem. Zarabianie około 5000 $ miesięcznie jest zdecydowanie świetną zachętą do dalszego poprawiania swoich umiejętności, ale osiągnięcie tego może być trudne.

Większość ludzi, którzy decydują się zostać profesjonalnymi graczami e-sportowymi, zaczyna na wczesnym etapie, jako nastolatkowie, kiedy nie muszą zajmować się obowiązkami dorosłych, takimi jak chodzenie do pracy, zarabianie na życie i opieka nad dzieckiem. Nie wszyscy e-sportowcy dochodzą do najwyższego poziomu, ale wielu kwalifikuje się do przynajmniej jakiejś formy rywalizacji. Zarobki e-sportowe nie są gwarantowane i często od zawodników wymaga się całkowitego poświęcenia bez żadnej pewności, że długoterminowo się to opłaci.

Wybór gry ma znaczenie na zarobki w e-sporcie

Częściowo brutalną prawdą o zarabianiu w e-sporcie jest to, że wybrana gra może decydować o tym, czy odniesiesz sukces, czy nie. Prostym przykładem może być gra Heroes of the Storm. Chociaż gra została odrzucona przez fanów League of Legends i Dota 2 jako niezbyt warta zachodu, wielu graczy ją poparło i osiągnęło sam szczyt rywalizacji. Przez pewien czas gra wyprodukowana przez Blizzard okazała się realnym źródłem dochodu, a profesjonalni gracze zarabiali średnio 40 000 USD rocznie, zanim Blizzard zdecydował się wstrzymać wspieranie projektu. Po oficjalnej informacji o zaprzestaniu sponsorowania Heroes of the Storm spora część e-sportowców poczuła irytację. Pojawiły się komentarze, że gdyby wszyscy ci gracze spędzili setki godzin np. w CS:GO, zarobiliby znacznie więcej pieniędzy. Jaki jest morał tej ciekawostki? Pokazuje ona, że zarobki e-sportowców zależą w dużej mierze od tego, jak dobry jesteś, ale także od tego, jaką grę wybierzesz.

Gry z największą sumą zarobków w e-sporcie

Podstawowym sposobem określenia, ile możesz zarobić jako zawodowy gracz, jest przyjrzenie się najwyższym zarobkom w poszczególnych tytułach gier komputerowych. W rzeczywistości istnieje wiele wiarygodnych baz danych, z których masz szansę skorzystać, aby uzyskać istotne informacje na temat niektórych najlepszych e-sportów pod względem czystego potencjału pieniężnego. Poniższa lista przedstawia najlepsze gry w e-sporcie z największą liczbą nagród pieniężnych na podstawie informacji opublikowanych w Internecie. Źródła obejmują artykuły z wiadomościami, posty na forach, wątki relacji na żywo, wywiady, oficjalne oświadczenia, wiarygodne bazy danych oraz inne publiczne źródła, które przechowują „historyczne” informacje.

Gra: PUBG Zarobki (dol.): 45,263,702 Gracze: 3107 Turnieje: 405

Gra: Dota2 Zarobki (dol.): 284,435,798 Gracze: 4333 Turnieje: 1645

Gra: CS:GO Zarobki (dol.): 134,377,044 Gracze: 14871 Turnieje: 6188

Gra: Fortnite Zarobki (dol.): 119,996,016 Gracze: 5032 Turnieje: 765

Gra: League of Legends Zarobki (dol.): 92,805,149 Gracze: 8193 Turnieje: 2697

Gra: Arena of Valor Zarobki (dol.): 49,053,153 Gracze: 1099 Turnieje: 109