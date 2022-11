Import węgla przez Chiny spadł z 10-miesięcznego maksimum

fot. AdobeStock

Według danych Generalnej Agencji Celnej, w październiku 2022 r. do Państwa Środka sprowadzono łącznie 29,18 mln ton surowca. To wartość co prawda wyższa o 8,3 proc. niż rok wcześniej, jednak widocznie mniejsza niż 33,05 mln ton we wrześniu, kiedy to ustanowiony został 10-miesięczny szczyt.

W ujęciu narastającym, po pierwszych dziesięciu miesiącach 2022 r. największy na świecie konsument węgla sprowadził do kraju 230,1 mln ton surowca, co stanowi wartość o 10,5 proc. niższą niż w takim samym okresie roku 2021.

Oczekuje się, że wraz z pogorszeniem warunków pogodowych popyt na węgiel będzie rósł. Większość północnych Chin ma wejść w sezon grzewczy za dwa tygodnie, a Chiny wykorzystują węgiel do zasilania ponad 70 proc. swoich kotłów grzewczych.

Według Chińskiej Rady Elektryczności pod koniec października średnie zapasy węgla w głównych zakładach energetycznych osiągnęły poziom odpowiadający 25. dniom użytkowania.