Indeksy w Europie pod kreską; EBC w centrum uwagi

Na europejskich parkietach główne indeksy notują spadki po rozpoczęciu sesji. Na nastroje inwestorów w czwartek będzie miała wpływ głównie decyzja Europejskiego Banku Centralnego.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,14 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,35 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,19 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,11 proc.



W ramach ogólnoeuropejskiego indeksu Stoxx Europe 600 najwyższe wzrosty notuje sektor dóbr podstawowych, a najbardziej spadają akcje firm z branży materiałów podstawowych.



Kontrakty w USA spadają o ok. 0,3-0,4 proc.



Dolar osłabia się o 0,01 proc. wobec koszyka walut do 96,86 pkt.



Eurodolar idzie w górę o 0,02 proc. do 1,131.



Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,04 proc. do 110,74.



Kurs funta zwyżkuje o 0,09 proc. wobec dolara do 1,3177.



Rentowność 10-letnich UST spada o 1 pb do 2,68 proc. Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 17 pb.



Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX zyskuje 0,02 proc. do 56,23 USD za baryłkę, a Brent na ICE rośnie o 0,25 proc. do 65,16 USD/b.



OCZEKIWANIE NA DECYZJE EBC



O 13.45 swoją decyzję ws. stóp procentowych opublikuje Europejski Bank Centralny. O 14.30 odbędzie się konferencja prasowa prezesa EBC Mario Draghiego, podczas której zostaną zaprezentowane kwartalne projekcje makroekonomiczne.



W środę Bloomberg podał, że bank centralny strefy euro obniży projekcje makro. Nowe projekcje EBC będą zakładały obniżenie prognoz inflacji i wzrostu PKB w 2019 r. przy założeniu odbicia w końcówce roku. Perspektywy dla wzrostu inflacji zostaną obniżone do 2021 r. Projekcje miałyby zostać obniżone do poziomu, który uzasadniałby uruchomienie nowego programu pożyczkowego dla banków.



Bloomberg podał, że pomimo rewizji prognoz, ogłoszenie nowych pożyczek dla banków może nie nastąpić w ten czwartek, po zakończeniu marcowego posiedzenia EBC.



Analitycy TS Lombard Shweta Singh i Davide Oneglia napisali w czwartkowej notce, że bez kolejnej transzy TLTRO włoscy i hiszpańscy pożyczkodawcy „mogą stanąć przed znaczącym zacieśnieniem płynności w połowie 2019 r.”



„Pojawi się wiele czynników ryzyka dla obligacji bankowych, jeśli Mario Draghi nie ogłosi lub nie zasugeruje niczego poza utrzymywaniem status quo” – powiedział Tom Kinmonth, strateg kredytowy w ABN Amro Group NV.



Analitycy są podzieleni w prognozach w kwestii decyzji EBC.



„Spodziewamy się ogłoszenia nowych operacji płynnościowych i wzmocnienia forward guidance” – napisali analitycy mBanku w czwartkowym raporcie. Dodano, że forward guidance "musi być wiarygodny i kotwiczyć oczekiwania dostatecznie daleko".



"Naszym zdaniem słabsze oczekiwania dotyczące aktywności gospodarczej w unii walutowej nie wpłyną na modyfikację dotychczasowego forward-guidance EBC, według którego stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie co najmniej do końca lata tego roku" - przewidują analitycy Banku Millennium. Ich zadaniem EBC nie zdecyduje się na zastosowanie TLTRO, tylko poinformuje o przeprowadzeniu analiz w tej kwestii.



HUAWEI POZYWA USA



Chiński koncern telekomunikacyjny Huawei złożył w czwartek pozew przeciw Stanom Zjednoczonym w związku z przyjęciem przez nie regulacji zabraniających administracji rządowej utrzymywania kontaktów z firmami używającymi infrastruktury telekomunikacyjnej Huawei.



"Kongres USA nie przedstawił od roku żadnego dowodu, który uzasadniałby restrykcje zastosowane wobec produktów firmy Huawei" - oświadczył w czwartek Guo Ping p.o. prezesa koncernu.



Przedstawiciele władz USA od lat twierdzą, iż sprzęt telekomunikacyjny Huawei mógłby być wykorzystywany przez Pekin do szpiegostwa i zakłócania łączności, czemu Huawei stanowczo zaprzecza.



RYNKI CZEKAJĄ NA INFORMACJE WS. HANDLU



Rynki chciałyby także poznać szczegóły negocjacji USA-Chiny. Niepewność w tej sprawie wpływa na obniżenie sentymentu u inwestorów, przez co indeksy giełdowe w USA spadają od trzech sesji.



Agencja Bloomberga podała w środę, że prezydent USA Donald Trump naciska na przedstawicieli administracji USA, by podpisać umowę z Chinami. Według źródeł Trump liczy na to, że podpisanie umowy spowoduje zwyżki indeksów giełdowych.



„Można dostrzec spowolnienie w światowej gospodarce oraz zyskach przedsiębiorstw” – powiedział Oliver Pursche, główny strateg rynkowy w Brunderman Asset Managment. "Rynek czeka na wyjaśnienie czy sprawy w handlu przyjmą pozytywny, czy negatywny obrót" – dodał.