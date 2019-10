Najobfitsze od 25 lat deszcze monsunowe spowodują, że Indie, największy na świecie producent bawełny, mogą znacznie zwiększyć zbiory i dostawy kiedy ceny surowca są najniższe od trzech lat.

W roku rozpoczętym 1 października zbiory mogą sięgnąć co najmniej 36,5 mln beli bawełny, każda o wadze 170 kg, prognozuje Vinay N. Kotak, dyrektor Kotak Commodity Services w Bombaju. Oznacza to wzrost o ponad 15 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zwiększone dostawy bawełny z Indii wpłyną na ceny na światowym rynku. Mogą zmniejszyć dochody rolników i zwiększyć przemysłu tekstylnego.

Cena bawełny z benchmarkowych kontraktów na giełdzie nowojorskiej spadła o 20 proc. przez miniony rok. To skutek ceł odwetowych nałożonych przez Chiny na import z USA.

Indie mogą zwiększyć eksport bawełny w tym roku do 5 mln beli, prognozuje Kotak. W poprzednim wynosił 4,4 mln. Sprzedaż do Chin może wzrosnąć nawet do 1,5 mln beli z 1,2 mln rok wcześniej.