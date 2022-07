Indyjska rupia z nowym rekordem słabości

Jak podaje agencja Bloomberg, podczas porannego wtorkowego handlu notowania rupii w relacji do amerykańskiego dolara zeszły do 80,06 by po osiągnięciu tego nowego rekordowego minimum odwrócić nieco tendencję i odrobić część strat. Odbicie było możliwe na fali spekulacji, że na rynku należy oczekiwać interwencji banku centralnego.

Tymczasem załamanie wyceny rupii jest następstwem wycofania przez zagranicznych inwestorów już niemal 30 mld USD kapitału z giełdowych akcji. To pogłębiło obawy o deficyt na rachunku obrotów bieżących, szczególnie w obliczu wysokich cen surowców, w tym ropy i gazu.

W bieżącym roku indyjska waluta stracił już 7 proc. ponieważ deficyt na rachunku bieżącym Indii – najszerszym mierniku finansów zewnętrznych – prawdopodobnie powiększy się do 2,9 proc. w relacji do PKB w roku podatkowym kończącym się 31 marca. To prawie dwukrotnie wyższy wynik niż rok wcześniej.

Bank Indii dysponuje rezerwami szacowanymi na blisko 600 mld USD.