Inicjatywa wciąż w fazie deklaracji

Piąty prezydencki szczyt Inicjatywy Trójmorza, która realnie wystartowała w 2016 r. w Dubrowniku, miał formułę hybrydową.

Do Tallina przyjechali, na zaproszenie estońskiej prezydent Kersti Kaljulaid, tylko Andrzej Duda oraz Rumen Radew z Bułgarii, który przejął rotacyjne przewodnictwo i zorganizuje szósty szczyt w 2021 r. Trójmorze zawiązało 12 państw z naszego pasa UE: czwórka wyszehradzka (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry), trójka bałtycka (Litwa, Łotwa, Estonia), czwórka bałkańska (Słowenia, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria), zaś jako dwunasta dołączyła z bogatszej unijnej półki Austria. Spośród trzech mórz najbliżej jej do Adriatyckiego (dwa pozostałe to Bałtyckie i Czarne), ale przez… Triest we Włoszech.