Inwestorzy sfinansują testy na odrę i wirusy

Fundusz Kvarko postawił na diagnostykę medyczną. Zainwestował 1 mln zł w biotechnologiczną spółkę Ukraińców.

Wrocławski fundusz venture capital Kvarko dostrzegł potencjał diagnostyczny i biznesowy w nowatorskich metodach rozpoznawania chorób zakaźnych. Wsparł finansowo start-up Vitrotest Europe i włączył go do portfela budowanego w ramach publicznego programu BridgeAlfa. Firma pracuje nad syntetyczną kontrolą do testów immunoenzymatycznych, która eliminuje konieczność użycia to tego celu surowicy ludzkiej „pozyskanej od osób, które po raz pierwszy mają styczność z patogenem”. Ten czynnik mocno ogranicza możliwości stosowania rozwiązania przez firmy komercyjne.