Inwestorzy uwierzyli w kosmetyki z TikToka

Stars.Space, spółka, której kosmetyki na TikToku promuje Wersow, pobiła crowdfundingowy rekord. Zebrała 4,55 mln zł, które przeznaczy na wprowadzenie nowych produktów do Rossmanna.

Zbiórka społecznościowa Stars.Space, spółki specjalizującej się w monetyzacji influencer marketingu, zakończyła się z historycznym wynikiem 4,55 mln zł. Tym samym pobity został polski rekord, który od ubiegłego tygodnia należał do klubu sportowego KTS Weszło. Oferta została podzielona na dwie transze. W pierwszej, skierowanej do większych inwestorów, spółka zaoferowała akcje o wartości 1 mln zł, w drugiej, otwartej dla wszystkich inwestorów, zebrała 3,55 mln zł. Po podwyższeniu kapitału Stars.Space jest wyceniana na 34,55 mln zł.

— Cieszymy się, że nasz model biznesowy spotkał się z dużym zainteresowaniem inwestorów i chcemy podziękować im za zaufanie. Intensywnie pracujemy nad tym, aby udowodnić wynikami, że nasz model działania jest jednym z najbardziej efektywnych na rynku kosmetycznym — mówi Maciej Zegarski, prezes Stars.Space.

Kosmiczne wyniki

Stars.Space to spółka zależna Hub.Techu, której działalność polega na dobieraniu influencerów do produktów i grupy docelowej.

— Choć brzmi to prosto, wcale nie jest łatwe. Wykorzystując doświadczenia zdobyte w OnlyBio, przez trzy lata budowaliśmy naszą strategię i opracowaliśmy narzędzie umożliwiające budowanie spójnych i skutecznych kampanii — tłumaczy Maciej Zegarski.

Spółka przewiduje trendy konsumenckie przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, analizy big data oraz technologii VR. Pierwsza linia produktów — inspirowane kosmosem kosmetyki Stars from the Stars — od 28 września jest dostępna w wybranych drogeriach Rossmann i sklepie internetowym. Za produkcję kosmetyków odpowiada spółka OnlyBio z grupy Hub.Tech, do spółki Stars.Space należy ich sprzedaż i promocja. Tylko w okresie sierpień-wrzesień marka przyniosła 953 tys. zł przychodów.

TikTok wskaże nowe rynki: Marcin Pawlikowski, członek rady nadzorczej Stars.Space’a, i Maciej Zegarski, prezes spółki, chcą podbić zagraniczne rynki, stosując strategię, która sprawdziła się w Polsce. Celują więc w państwa, w których TikTok cieszy się dużą popularnością. materiały prasowe

— Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszych wyników sprzedażowych, które zrealizowane zostały jeszcze przed oficjalnym startem marki. Co ważne — już od początku spółka jest rentowna. Wyniki udało nam się zrealizować na początku budowy naszej społeczności na TikToku — mówi Maciej Zegarski.

TikTok nakręcił sprzedaż

Spółka podpisała umowę strategiczną z TikTok Polska, w ramach której jej kosmetyki są promowane na platformie. W akcję zaangażowanych jest ponad 100 influencerów działających na TikToku, m.in. Mary (Maria Jeleniewska), nazywana polską królową TikToka, oraz Wersow (Weronika Sowa) z Ekipy.

— Kiedy 10 października ruszyła nasza kampania na TikToku, półki w sklepach zostały wymiecione. Zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania i musieliśmy zrealizować aż sześć domówień — mówi Maciej Zegarski.

Stars.Space planuje rozszerzyć portofolio produktów — prace zostaną sfinansowane pieniędzmi z crowdfundingu.

— Marka ma szansę stać się kultowym produktem, który przez długie lata będzie królował na drogeryjnych półkach. Pracujemy już nad nowymi produktami, jesteśmy w trakcie negocjacji z Rossmannem, naszym głównym partnerem sprzedażowym. Szykujemy dużo nowości, nie tylko do pielęgnacji, ale także w nowych kategoriach — mówi Maciej Zegarski.

Na początku przyszłego roku spółka planuje rozpocząć sprzedaż zagraniczną.

– Nasze cele to region Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Rosja oraz Ukraina. To atrakcyjne kierunki ze względu na sieć naszych kontaktów oraz silną pozycję TikToka. Prowadzimy negocjacje. Przewiduję, że na przełomie roku je zakończymy, a w 2022 r. rozpoczniemy sprzedaż. Chcemy zacząć z przytupem i od pierwszych dni działać tam na dużą skalę — informuje Maciej Zegarski.

Obiecuje również szybki debiut Stars.Space na małym parkiecie.

— Sprzedaż się rozkręca, spodziewamy się dobrego wyniku na koniec roku, dlatego rozpoczęliśmy już działania zmierzające do debiutu. Chcemy być słowni wobec naszych inwestorów i jak najszybciej wejść na NewConnect — jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w I kw. 2022 r. złożymy wniosek do GPW — mówi Maciej Zegarski.