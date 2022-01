Ipopema podniosła wycenę Synektika

Beata Szparaga-Waśniewska, analityczka Ipopemy, w raporcie z 10 stycznia z godz. 8:27 podniosła cenę docelową akcji Synektika z 40 do 45 zł. Rekomendacja nadal brzmi “kupuj”.

“Aktualizujemy nasze prognozy i wycenę uwzględniając podpisane w dniu 21 grudnia 2021 r. rozszerzenie umowy dystrybucyjnej z Intuitive Surgical na rynek Czech i Słowacji. W konsekwencji, podnosimy naszą prognozę przychodów spółki w 2021/22 o 31 proc. do 204 mln zł (wzrost o 58 proc. r/r) oraz prognozę znormalizowanej EBITDA o 24 proc. do 35 mln zł (wzrost o 40 proc. r/r). Kurs akcji spółki nie zareagował na wiadomość o rozszerzeniu umowy dystrybucyjnej, podczas gdy nasza wycena zwiększa się z 40 zł na akcję poprzednio do 45 zł obecnie głównie ze względu na podpisany z Intuitive aneks” - napisano w raporcie, przygotowanym w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego GPW.