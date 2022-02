Jak być dobrym liderem

Dr Mateusz Grzesiak, konsultant, psycholog, wykładowca akademicki, szkoleniowiec o tym jakimi cechami muszą się obecnie wykazywać liderzy.

Przywództwo definiuje się jako sztukę motywowania grupy ludzi, by ta chciała osiągnąć określony cel. Polega na jednoczeniu niezależnych jednostek w zespół idący w konkretnym kierunku i bazuje na zestawie umiejętności miękkich (umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami, umożliwiających osiąganie celów osobistych i zawodowych), służących m.in. do przekonywania członków organizacji do podejmowania działań. Lider posiada określone cechy predysponujące go do przewodzenia i zestaw kompetencji mu to umożliwiający.

Obecni liderzy muszą postawić na kompetencje komunikacyjne, bo prowadzenie relacyjne i emocjonalne jest dziś poza oczywistą skuteczną organizacją pracy absolutną koniecznością. Nowoczesny lider motywuje, coachuje, interesuje się pracownikiem całościowo, a nie tylko w aspekcie jego pracy. Zarządza kulturą firmową, zachęca do work-life balance. Celebruje sukcesy, wyciąga wnioski, bierze i daje feedback. Dzieli się informacjami. Szanuje czas innych i daje przykład zarówno w aspekcie kompetencji, jak i osobowości. Opowiada historie, bo rozumie, że ludzie potrzebują narracji do realizacji celów. Sprzedaje korzyści. Potrafi dziękować i dawać wartość. Rozwiązuje problemy, nie tylko związane z pracą. Wspiera rozwój ścieżki kariery członków zespołu. W zależności od stanowiska, zarządza strategicznie.

Lider deleguje, decyduje, uszczęśliwia - badania pokazują, że zadowoleni pracownicy zarabiają więcej pieniędzy dla swoich organizacji. Hamuje negatywne emocje, myśli i zachowania. Szkoli się. Podnosi poziom kompetencji swój i pozostałych.

Istnieje także katalog antyzachowań, mówiący o tym czego lider robić nie powinien: krzyczeć, utrudniać, mścić się, dyskryminować w jakikolwiek sposób, karać. Deprecjonuje go, gdy nie dotrzymuje obietnic.

Źle, gdy współczesny lider nie daje przykładu i gdy ciągle coś zmienia, czym odbiera poczucie bezpieczeństwa załodze. Niebezpieczne jest, gdy lider oczekuje, by pracownicy byli tacy sami jak on albo gdy przypisuje sobie ich zasługi. Jeśli nie bazuje na faktach, miesza role, krytykuje, wywyższa się, straszy, obwinia, wykorzystuje innych, to niestety musi się liczyć z odchodzeniem ludzi ze swego zespołu. Nieakceptowane jest też, by jako lider realizować tylko własne cele, wykorzystywać swoją władzę, unikać odpowiedzialności, udawać, że się nie popełnia błędów, manipulować i plotkować. Nie działa także tworzenie zespołów i ich antagonizowanie, utrzymywanie tajemnic i podcinanie skrzydeł.

Chcesz mieć świetny, niezawodny zespół, z którym możesz rozwijać firmę i osiągnąć sukces, to przede wszystkim pracuj nad sobą i dawaj przykład.