Jak e-faktury wpłyną na ochronę danych

Cyberataki coraz bardziej zagrażają przedsiębiorstwom. Czy według ekspertów KSeF jest bezpiecznym systemem?

Przedsiębiorcy mogą na wiele sposobów dokumentować firmowe rozliczenia. Za niecałe dziesięć miesięcy podatnicy VAT będą wystawiali i odbierali wyłącznie e-faktury ustrukturyzowane.

– Krajowy System e-Faktur (KSeF) to już istniejąca platforma teleinformatyczna. Umożliwia wystawianie, otrzymywanie i przechowywanie wspomnianych faktur. KSeF oznacza dokumenty numerem identyfikującym i weryfikuje ich poprawność z konkretnym wzorem. Choć system działa już od ponad roku, to korzystanie z niego jest jeszcze dobrowolne – przypomina Eryk Skłodowski, doradca biznesowy i finansowy w Kancelarii Skłodowscy.

Zwraca uwagę, że wielu przedsiębiorców nie jest gotowych na tego typu nowości i narzeka na brak czasu na przygotowanie się do korzystania z sytemu. Jeszcze na etapie prac legislacyjnych w parlamencie – jak podkreśla Eryk Skłodowski – senatorowie sygnalizowali, że nie we wszystkich częściach kraju przedstawiciele biznesu mają dostęp do dobrze działających sieci. Zaznaczali też, że firmy będą borykały się z zakłóceniami i awariami systemu.

Wyeliminować błędy

Eryk Skłodowski radzi, aby przedsiębiorcy wzięli sprawy w swoje ręce - i sami przygotowali się do wdrożenia KSeF w spółkach.

– Warto patrzeć na ten system jako na coś, co ma ułatwić, a nie utrudnić nam życie. W końcu celem KSeF jest wyeliminowanie błędów w rozliczeniach, oszczędność czasu i walka z oszustwami finansowymi. Ponadto narzędzie ułatwi wymianę faktur między podmiotami gospodarczymi. Inne korzyści? Automatyzacja i uporządkowanie dokumentacji – wylicza Eryk Skłodowski.

Ocenia, że przedsiębiorcy, którzy korzystają z usług biur rachunkowych, mogą liczyć na uproszczoną procedurę rozliczeniową.

– Będą mieli możliwość wskazania podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur, w tym np. wspomnianego biura. W takim przypadku pracownicy biura wystawią faktury podatnika w jego imieniu – podkreśla Eryk Skłodowski.

Zwraca ponadto uwagę na obawy księgowych dotyczące systemu. Jak wskazuje, od lat zmagają się oni z niejasnymi przepisami i problemami związanymi z obsługą systemów księgowych.

– Kolejna rewolucja w tej dziedzinie ich przeraża – zaznacza ekspert w Kancelarii Skłodowscy.

Z raportu Unifiedpost Group "KSeF. Fakty, obawy, wątpliwości" wynika, że ponad 55 proc. księgowych ma nadzieję, że nowy system przyspieszy i zautomatyzuje obsługę faktur. Jednocześnie aż 40 proc. badanych obawia się, że KSeF nie będzie działał prawidłowo. Natomiast 26 proc. specjalistów z branży wskazuje na trudności w dostosowaniu obecnie wykorzystywanych programów księgowych do współpracy z państwowym systemem faktur elektronicznych.

Katarzyna Wróblewska, partner w EY Polska, zauważa, że od września 2023 r. jest już dostępna nowa struktura logiczna faktury ustrukturyzowanej, która zastąpiła tę obowiązującą od stycznia 2022 r. Przypomina, że wówczas wprowadzono KSeF w wersji fakultatywnej.

– Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów (MF), nowa wersja struktury e-faktur została opracowana na bazie opinii przesłanych podczas konsultacji podatkowych i postulatów zgłoszonych w trakcie spotkań przedstawicieli resortu z organizacjami przedsiębiorców, księgowych, biegłych rewidentów i sektora IT. Ma ona ułatwić podatnikom przygotowanie się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca przyszłego roku – zaznacza Katarzyna Wróblewska.

Eksperci nie mają złudzeń, że wdrożenie KSeF to dla firm nowe wyzwania związane z ochroną danych.

– Obecnie cyberataki to jedno z głównych zagrożeń dla przedsiębiorstw. Państwowy instytut badawczy NASK, odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w internecie, odnotował aż 85,5 tys. zgłoszeń dotyczących wspomnianych zagrożeń w ciągu czterech pierwszych miesięcy tego roku. To skłania ekspertów do refleksji nad bezpieczeństwem KSeF – mówi Bogdan Zatorski, kierownik ds. analiz biznesowych i wymagań prawnych w Symfonii.

Indywidualny numer

Jednak przedstawiciele MF zapewniają, że przedsiębiorcy nie powinni martwić się o bezpieczeństwo systemu.

– Wynika to przede wszystkim z konstrukcji KSeF, która wyklucza anonimowy dostęp do systemu. Ponadto podmioty publiczne odpowiedzialne za przechowywanie danych są zobligowane do wdrożenia rozwiązań, które zminimalizują ryzyko nieautoryzowanego dostępu do e-faktur. Co ważne, każdy dokument ustrukturyzowany posiada indywidualny numer identyfikacyjny, co ma uniemożliwić próby ich fałszowania lub modyfikowania – przekonuje Bogdan Zatorski.

Zwraca uwagę, że właściwe wdrożenie KSeF będzie wymagało od przedsiębiorców odpowiedniego przeszkolenia pracowników w tej dziedzinie. Słabe przygotowanie podwładnych do obsługi systemu może przyczynić się – jego zdaniem – do powstania wielu nieprawidłowości w firmowych rozliczeniach.

– Awarie KSeF mogą stanowić poważne zagrożenie dla przedsiębiorstw, szczególnie jeśli wystąpią w trakcie przesyłania faktur. Firmy mogą mieć trudności z przekazywaniem dokumentów do kontrahentów. To może skutkować opóźnieniami w płatnościach i wpłynąć negatywnie na relacje biznesowe – podkreśla Bogdan Zatorski.