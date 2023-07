Jak miliarder dopuszczał się insider tradingu

Według prokuratury Joe Lewis, którego majątek wycenia się na 6,1 mld USD, dzielił się poufnymi informacjami z przyjaciółmi, partnerkami i pracownikami.

Brytyjskiemu miliarderowi, którego rodzina jest głównym właścicielem klubu piłkarskiego Tottenham Hotspur, postawiono 16 zarzutów oszustwa związanego z papierami wartościowymi i trzy zarzuty spisku. Przestępstw miał się dopuścić w latach 2013-2021, za co grozi mu nawet kilkadziesiąt lat więzienia.

Według nowojorskiej prokuratury, Joe Lewis miał kontrolę nad stanowiskami dyrektorskimi w kilku firmach i sam delegował pracowników do zasiadania w zarządach, co dawało mu dostęp do informacji poufnych, które następnie przekazywał znajomym. Patrick O’Connor i Bryan Waugh, którzy są pilotami prywatnego odrzutowca Joego Lewisa, usłyszeli już zarzuty nielegalnego wzbogacenia się poprzez insider trading.

Według prokuratury, w 2019 r. Joe Lewis pożyczył obu pilotom 500 tys. USD, aby ci zainwestowali w spółkę biotechnologiczną Mirati Therapeutics (MRTX), zanim ta opublikuje pozytywne wyniki badań klinicznych. Patrick O’Connor napisał wiadomość SMS do kolegi o treści “Szef ma poufne info”. Kilka dni później kurs akcji spółki podskoczył 16,7 proc., a obaj piloci zwrócili przełożonemu pieniądze. W tytule przelewu Bryan Waugh napisał “zwrot pożyczki na MRTX”.

Zarówno Joe Lewis, jak i jego dwóch pracowników nie przyznali się do winy. Adwokat Lewisa stwierdził, że cała sprawa jest zupełnie niepotrzebna, jego klient jest niezwykle bogaty i dlatego zgodził się przylecieć do Stanów Zjednoczonych, a prokuratura popełniła szokujący błąd oskarżając go. Miliarder został zwolniony z aresztu za kaucją w wysokości 300 mln USD, zabezpieczoną jego jachtem i prywatnym samolotem.

Co ciekawe, równolegle amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew cywilny przeciwko Lewisowi, O'Connorowi, Waughowi oraz byłej dziewczynie Lewisa, Carolyn Carter. ​​Według pozwy Lewis dowiedział się w lipcu 2019 r., że firma biotechnologiczna, w którą zainwestował, pozyska kapitał od inwestora private equity. W hotelu w Korei Południowej, w której zatrzymywał się z partnerką, powiedział o tym swojej 33-letniej dziewczynie. Ta niezwłocznie kupiła akcje za 700 tys. USD i w kilka dni zarobiła 172 tys. USD.