Jak przeżyć w rodzinie wielodzietnej

Życzenia „rodzinnych Świąt” nigdzie nie brzmią tak akuratnie jak w rodzinach wielodzietnych. Nie ma ich już dużo, ale wciąż są osoby, dla których duża rodzina to powołanie, misja i pasja.

W Polsce jest nieco ponad 600 tys. rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci. Na początku tego wieku było ich jeszcze milion. Od lat przychodzi na świat około 300 tys. noworodków, ale już tylko ułamek – 5-6 tys. – to pociechy w rodzinach z licznym, co najmniej pięcioosobowym potomstwem. Rodzina wielodzietna zanika i odchodzi w przeszłość. Dość powiedzieć, że 500+ pobiera tylko 13 tys. rodzin z piątką dzieci i 278 rodzin z siódemką potomstwa. Choć rząd PiS wynosi na piedestał rodziny wielodzietne, to Polacy, jeśli już chcą się rozmnażać, to kończą na jednym dziecku. Z raportu „Wielodzietni w Polsce w 2016 r.” wynika, że rodzina wielodzietna nie ma w społeczeństwie najlepszej prasy i często kojarzona bywa z zacofaniem, a nawet patologią. Ludzie nie chcą żyć z taką łatką i jest to jeden z powodów, dla których w pewnym momencie przestają wspierać demografię.



Drugą przyczyną wstrzemięźliwości prokreacyjnej są pieniądze. Dziecko to koszty, dzieci to koszty rosnące wykładniczo.



W podcaście o rodzinach wielodzietnych obalamy mit: "duża rodzina = patologia". Naszymi rozmówcami są ludzie wyedukowani, przedsiębiorczy i zaradni. Potrafią łączyć obowiązki rodzinne z pracą i karierą zawodową. Dorota Czekaj to przez lata jedna z filarów L’Oreala w Polsce, obecnie wiceprezeska Fundacji Sieć Przedsiębiorczych Kobiet i funduszu VC Black Swan, matka trójki dzieci. Marek Bosak to znany PR-owiec z branży finansowej, młody ojciec trzech synów i urodzonej niedawno córki. Łukasz Wilkowicz jest doświadczonym dziennikarzem, specjalizującym się w makroekonomii i finansach, obecnie w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Prywatnie ojciec pięciu córek i syna. Paweł Bochniarz, szef funduszu Value Tech, też ma szóstkę: trzy córki i trzech synów.



Cykl rozmów z rodzicami wielodzietnymi rozpoczynamy z kolei od wywiadu z Adamem Sołtysem, wójtem gminy Słopnice, która 20 lat temu mogła się pochwalić najwyższym przyrostem naturalnym w kraju – ponad 0,1 proc. W całej wsi było wtedy kilkadziesiąt rodzin wielodzietnych, do jakich zaliczano rodziny 8+. Dzisiaj są już tylko dwie rodziny z siódemką dzieci. Ale przyrost, choć wolniejszy, jest imponujący – 0,7 proc.



