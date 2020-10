Jak wygrać ze smogiem? Silniki i kotły gazowe

Emisje z domowych instalacji grzewczych i transportu to główne źródła zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Jednym z rozwiązań tego problemu jest popularyzacja paliw gazowych.

Paliwa gazowe gwarantują nie tylko natychmiastowy pozytywny efekt ekologiczny, lecz również konkretne oszczędności. Świadomość konsumentów ewoluuje. Gaz ziemny, w postaci zarówno sprężonej (CNG), jak i skroplonej (LNG) zyskuje rosnącą popularność w naszym kraju. Coraz więcej osób zmienia też stare domowe piece na nowoczesne kotły gazowe.

— Gaz ziemny będzie odgrywał w Polsce istotną rolę w realizacji celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Będzie paliwem przejściowym przez najbliższe dekady. Według prognoz w najbliższych latach będzie rosnąć jego krajowe zużycie, a także udział w miksie energetycznym Polski. Wiąże się to nie tylko z nowymi inwestycjami w bloki gazowe elektrociepłowni, lecz również ze wzrostem sprzedaży gazu jako paliwa napędowego. Niezależnie od unijnych celów klimatycznych musimy spełnić oczekiwania polskiego społeczeństwa, które chce żyć, mieszkać i pracować w przestrzeni z powietrzem wolnym od pyłów i zanieczyszczeń — mówi Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG.

Rosnąca popularność gazu ziemnego widoczna jest zwłaszcza w motoryzacji. Sprzedaż sprężonego gazu ziemnego w I półroczu 2020 r. przez Grupę PGNiG wzrosła o prawie 50 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r.

— Gaz ziemny należy do najtańszych paliw na rynku. Koszty zakupu są o około 30 proc. niższe niż w przypadku popularnego na polskich drogach oleju napędowego. Jest to wynik m.in. wprowadzenia w sierpniu 2019 r. zerowej akcyzy na paliwa gazowe CNG i LNG, służące do celów transportowych, która przełożyła się na obniżkę cen. Po ogłoszeniu tej decyzji paliwo gazowe na naszych stacjach staniało średnio o około 33 grosze netto za 1 m sześc. — mówi Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Silniki na gaz ziemny, oprócz korzyści ekonomicznych, gwarantują również pozytywny efekt środowiskowy, ponieważ emitują znacznie mniej szkodliwych substancji od zasilanych olejem napędowym. Przekłada się to przede wszystkim na istotne obniżenie emisji dwutlenku węgla. Co bardzo istotne, pojazdy gazowe, spełniające normę EURO6, zapewniają także niski poziom emisji tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych, które odpowiadają za smog w polskich miastach.

Autobusowa rewolucja

W 2019 r., z łącznej liczby ponad 1000 zakupionych w Polsce nowych miejskich autobusów, aż 182 miało napęd CNG. Z kolei w I półroczu 2020 r. już co trzeci kupowany autobus był napędzany gazem, a gazowce były zdecydowanie najczęściej wybieranymi przez polskie miasta pojazdami na paliwa alternatywne. W najbliższym czasie po naszych drogach będzie jeździć łącznie ponad 650 autobusów gazowych zasilanych CNG. Oznacza to wzrost liczby tego typu pojazdów aż o 75 proc. względem 2016 r.

Prym wśród miast stawiających na ekologiczny transport napędzany gazem wiedzie Warszawa, gdzie jeździ łącznie 220 autobusów gazowych, zarówno na CNG, jak i LNG. Ponadto warszawskie MZA niedawno rozstrzygnęło przetarg na dostawy kolejnych 160 autobusów na gaz ziemny, w tym aż 90 na LNG. Na wykorzystanie gazu w miejskim transporcie zbiorowym postawiły także m.in. Rzeszów, Tarnów, Gdynia, Tychy, Suwałki, Radom i Bielsko-Biała.

— Koszt zakupu autobusu CNG jest zaledwie nieco wyższy niż autobusu zasilanego olejem napędowym, ale równocześnie znacznie niższy niż koszt zakupu pojazdu elektrycznego. Gazowce to skuteczne i tanie rozwiązanie dostępne od ręki — przekonuje prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Paliwo dla usług i firm

Równolegle wzrasta liczba pojazdów komunalnych zasilanych sprężonym gazem ziemnym — od 2016 r. zwiększyła się o ponad 130 proc. Pojazdy na CNG, takie jak śmieciarki, są chętnie wybierane m.in. dlatego, że ich silniki charakteryzują się cichą pracą. To bardzo istotne w środowisku miejskim, ponieważ nie ma przeciwwskazań, by np. śmieciarki zasilane tym paliwem pracowały nocą. CNG jest też popularnym wyborem wśród właścicieli przedsiębiorstw, np. firm kurierskich, a w dużych firmach transportowych z powodzeniem może być paliwem zasilającym samochody dostawcze.

— Z gazu CNG korzystają firmy transportowe, taksówkarze, a także piekarnie, hurtownie spożywcze czy pralnie. To paliwo świetnie sprawdza się na krótszych kursach realizowanych z dużą częstotliwością. Nieco inną specyfikę ma skroplonygaz ziemny, czyli LNG, który najlepiej sprawdza się w dalekobieżnym transporcie kołowym — mówi Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny, odpowiedzialny za rozwój segmentu CNG i LNG w Polsce.

Samochody ciężarowe na LNG gwarantują możliwość przejechania około 1,5 tys. km na jednym tankowaniu, co oznacza, że już w tym momencie są realną alternatywą dla diesli. Obecnie po Polsce porusza się blisko 3 tys. ciężarówek napędzanych paliwami gazowymi. Eksperci wskazują, że ta liczba w nadchodzących latach będzie dynamicznie rosła.

Rozbudowa infrastruktury

Aby przyczynić się do popularyzacji paliw gazowych w Polsce, Grupa Kapitałowa PGNiG planuje dynamiczny rozwój stacji tankowania. Wpisuje się to w politykę europejską, ponieważ zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej punkty tankowania gazu ziemnego w krajach członkowskich mają być rozmieszczone w maksymalnej odległości 150 km przy Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

— Obecnie w Europie jest już ponad 3,7 tys. stacji CNG i LNG. Paliwa gazowe są bardzo popularne m.in. u naszych południowych sąsiadów z Czech, a także w Niemczech i we Włoszech, gdzie stacji jest naprawdę dużo. Zależy nam na dynamicznym rozwoju polskiej infrastruktury tankowania, dlatego oferujemy klientom m.in. kompleksową usługę dostarczania paliwa gazowego wraz z budową stacji — podkreśla Marcin Szczudło.

Pod koniec czerwca PGNiG Obrót Detaliczny ogłosiło plany budowy dwóch ogólnodostępnych stacji paliw LCNG, zlokalizowanych właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie sieci TEN-T. Stacje powstanąw Suwałkach i Szumowie. Szczególną rolę dla całego regionu Polski północno-wschodniej odgrywać będzie ta druga inwestycja, zlokalizowana przy drodze ekspresowej S8 w pobliżu planowanego węzła łączącego ją z trasą Via Baltica. Co ważne, stacja LCNG umożliwia tankowanie pojazdów zasilanych gazem ziemnym zarówno skroplonym, jak i sprężonym. Wybór LNG opłaca się także ze względu na preferencyjne traktowanie pojazdów gazowych przez władze europejskich państw. Niemcy od lat promują to rozwiązanie i niedawno przedłużyli zwolnienie z opłat autostradowych dla ciężarówek gazowych aż do 2023 r. W Polsce wsparcie finansowe lub ulgę na zakup pojazdów gazowych oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Walka ze smogiem

Jednak podejmowane skutecznych działań, zmierzających do ograniczenia emisji, wymaga m.in. współpracy firm energetycznych z samorządami. Do walki ze smogiem można się włączyć poprzez rezygnację z instalacji grzewczych opalanych złej jakości paliwami stałymi i zastąpienie ich nowoczesnymi kotłami gazowymi.

To niesie korzyści nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne. Kotły na gaz ziemny mają relatywnie wysoką sprawność dochodzącą nawet do 95 proc., a w przypadku nowoczesnych kotłów kondensacyjnych ten parametr może osiągać poziom 110 proc. (wynika to z dodatkowego wykorzystania ciepła z pary wodnej zawartej w spalinach). Należy pamiętać, że wyższa sprawność urządzenia grzewczego oznacza mniejsze zużycie paliwa na jednostkę wyprodukowanej energii, a w konsekwencji większe oszczędności dla domowego budżetu. Poza tym urządzenia zasilane gazem są praktycznie bezobsługowe — znika konieczność utrzymywania ognia w palenisku, wygospodarowania przestrzeni na opał, czyszczenia pieca i przewodów z sadzy i popiołów.

— Ogrzewanie gazowe jest w Polsce błędnie kojarzone z wysokimi kosztami użytkowania. Tymczasem nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne są bardzo efektywne ekonomicznie, a cena paliwa gazowego w ostatnich latach jest coraz bardziej atrakcyjna. Dodatkowo korzyści można zwiększyć poprzez odpowiedni dobór oferty dostaw paliwa. Powyższe czynniki decydują, że z roku na rok liczba gospodarstw domowych wybierających ogrzewanie gazowe rośnie — zauważa Henryk Mucha.

Koszty związane z wymianą „kopciucha” na piec gazowy można znacznie obniżyć dzięki ofertom dofinansowania, takim jak rządowy program „Czyste powietrze” i lokalne programy wsparcia oferowane w poszczególnych województwach. PGNiG zapewnia również pomoc techniczno-administracyjną przy wymianie pieca na gazowy w ramach programu „Przełącz się na gaz”.