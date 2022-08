January Ciszewski wyszedł z inwestycji życia

Inwestor w 2015 r. wyłożył 1 mln zł na kupno pakietu akcji spółki, która urosła dzięki boomowi na fotowoltaikę. Teraz branża jest w dołku, kurs daleki od szczytu (w 2020 r. kapitalizacja sięgała 4,5 mld zł), ale inwestor i tak zrealizował pokaźny zysk. Pakiet, który sprzedał teraz łącznie z wpływami z wcześniejszych transakcji przyniósł 140 mln zł.

2,75 mln akcji bezpośrednio od Januarego Ciszewskiego, 8,26 mln walorów, należących do JR Holdingu oraz 100 proc. udziałów w spółce KPM Invest (ma 1,66 mln akcji Columbusa) kupiła spółka Gemstone, należąca do Dawida Zielińskiego, prezesa Columbusa. Po transakcji osiągnął on niemal 50-procentowy udział w akcjonariacie.

JR Holding sprzedał swój pakiet za 38 mln zł (po 4,6 zł za walor), a KPM Invest za 14,8 mln zł (po 8,93 zł za sztukę).

Całkowite rozliczenie transakcji ma nastąpić do 29 grudnia 2022 r. w drodze zasilenia rachunku bankowego wskazanymi kwotami.

- Inwestowałem w Columbusa, gdy był jeszcze startupem, a branża fotowoltaiki nie była uznawana za szczególnie perspektywiczną. W tamtym czasie mało kto dostrzegał potencjał, który później wykorzystał Columbus stając się liderem branży. Pomimo spadku notowań od szczytu jest to najbardziej zyskowna nasza inwestycja, łącznie z wcześniejszymi transakcjami wraz z JRH uzyskaliśmy 140 mln zł ze sprzedaży posiadanego w Columbusie pakietu. Oznacza to zwrot 140 mln zł z zainwestowanego 1 mln zł. Trudno nie uznać tego wyniku za satysfakcjonujący – powiedział January Ciszewski, cytowany w informacji prasowej.

Jak dodał, zainwestuje te pieniądze w "najlepsze podmioty z branż przyszłości“.

– Chcemy być inwestorem, który osiągając ponadprzeciętne stopy zwrotu wywiera również pozytywny wpływ na nasze otoczenie – dodaje January Ciszewski.