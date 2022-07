Japonia: aktywność sektora usług wzrosła najmocniej od ośmiu lat

Finalny odczyt wskaźnik PMI dla usług na czerwiec 2022 r., który opracowywany jest przez Jibun Bank Japan Services pokazał, że wzrósł on do 54,0 pkt z 52,6 pkt w maju. Oznacza to najwyższe tempo wzrostu od października 2013 r.

Tak znaczące odbicie w głównym sektorze gospodarki stanowi dobrą wiadomością dla rządu, który stawia na popyt wewnętrzny, aby wprowadzić trzecią co do wielkości gospodarkę świata na ścieżkę ożywienia i pomóc przezwyciężyć presję produkcyjną na krajowy przemysł wytwórczy.

Piąty z rzędu miesiąc odnotowano przy tym wzrost liczby miejsc pracy w sektorze usług, choć tempo tworzenia stanowisk było mniejsze niż w maju.

Złożony PMI, szacowany na podstawie zarówno produkcji, jak i usług, wzrósł do 53,0 pkt w porównaniu z końcowym wynikiem 52,3 z maja, rosnąc w najszybszym tempie od siedmiu miesięcy.