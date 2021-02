Japonia: pierwszy od 22 miesięcy wzrost aktywności fabryk

W lutym 2021 r. po raz pierwszy od 22 miesięcy odnotowano wzrost działalności japońskich fabryk. T w głównej mierze zasługa poprawy koniunktury na globalnym rynku, która przełożyła się na eksporterów z Kraju Kwitnącej Wiśni, donosi Reuters.

Publikowany przez Jibun Bank Flash Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) dla przemysłu pokazał umocnienie do poziomu 50,6 pkt z 49,8 pkt w styczniu. To pierwsza od kwietnia 2019 r. indeks znalazł się ponad poziomem 50 pkt oddzielającym rozwój danego sektora gospodarki od jego kurczenia się. Równocześnie jest to najwyższa wartość wskaźnika od grudnia 2018 r.

Odczyt okazał się przy tym lepszy od oczekiwań ekonomistów, których mediana prognoz zakładała wzrost jedynie do 50,0 pkt.

Badanie podkreśliło, że firmy produkcyjne optymistycznie patrzą na warunki biznesowe w ciągu kolejnych 12 miesięcy, choć spodziewają się również utrzymania zakłóceń wywołanych pandemią koronawirusa w najbliższej przyszłości.

Warty podkreślenia jest najmocniejszy od początku 2018 r. wzrost indeksu nowych zamówień eksportowych, który znalazł się powyżej poziomu 50 pkt pierwszy raz od czterech miesięcy.

Zdecydowanie gorzej radzi sobie niestety sektor usług. Analogiczny wskaźnik PMI dla tego segmentu gospodarki, według wstępnego odczytu, spadł w lutym do najniższego poziomu od sześciu miesięcy. Zniżkował do 45,8 pkt z 46,1 pkt w styczniu po korekcie. To rezultat konieczności wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie części kraju i nowych obostrzeń związanych z próbami powstrzymania rozprzestrzeniania się nowej fali infekcji Covid-19. Konieczność zachowania dystansu społecznego negatywnie przełożyła się właśnie na usługi.