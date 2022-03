"Ratingi odzwierciedlają przede wszystkim zdywersyfikowaną oraz stabilną bazę ekonomiczną, rozsądne zarządzanie fiskalne oraz solidną płynność zewnętrzną. (...) Utrzymujące się w Europie ryzyko geopolityczne związane z inwazją Rosji w Ukrainie prawdopodobnie będzie ciążyć na ożywieniu gospodarczym. Jednocześnie struktura polskiej gospodarki jest coraz bardziej odporna na szoki, a finanse publiczne mają przestrzeń na wdrożenie dodatkowych instrumentów dzięki konsolidacji fiskalnej w przeszłości" - napisano w raporcie.

Według JCR, pomimo wprowadzenia rządowej Tarczy Antyinflacyjnej oraz niewielkich zmian podatkowych (Polski Ład), deficyt fiskalny oraz dług publiczny ulegną redukcji na bazie zwieszonych wpływów podatkowych związanych z ożywieniem gospodarczym.

"Biorąc pod uwagę mocne deklaracje, w tym obowiązek kontroli poziomu długu z mocy prawa, oraz faktyczne osiągnięcia w tym względzie, polski rząd prawdopodobnie aktywuje regułę wydatkową oraz poczyni dalsze postępy w konsolidacji fiskalnej" - ocenia JCR.

"Struktura długu również ulega poprawie, przy spadku udziału nierezydentów i długu w walutach obcych w całości zadłużenia" - dodano.

Na rynku przedmiotem obrotu są 3 serie hurtowych obligacji Polski denominowanych w jenach z datą zapadalności 2026, 2027 i 2037 r. Do wykupu Polska posiada również 4 serie obligacji w JPY uplasowanych w ramach private placement.

Udział Japonii w całości zadłużenia w polskich SPW na koniec stycznia wynosił 36 proc.

W metodologii JCR rating długoterminowy w walucie obcej na poziomie "A" oznacza, iż istnieje wysoka pewność, iż dany podmiot będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania finansowe.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, że zmiana ratingu w dającej się przewidzieć przyszłości jest mało prawdopodobna.

Skala ratingowa w metodologii JCR, od najwyższej, to: AAA (najwyższy poziom pewności co do zdolności do spłaty zobowiązań), AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C (bardzo duże ryzyko niewypłacalności), LD (częściowa niewypłacalność), D (całkowita niewypłacalność). Od poziomu AA do B do ratingu może zostać dodany "+" lub "-", w zależności od siły oceny na danym poziomie skali (czyli AA+, AA, AA- itd.).

JCR rozpoczęła wydawanie ratingów dla Polski od "BBB+" w 2002 r. Rok później agencja podniosła długoterminową ocenę kredytową Polski w walucie obcej do "A-", a w 2013 r. do "A".