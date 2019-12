Japoński eksport spada nieprzerwanie od roku

Listopad okazał się 12-tym z rzędu miesiące z ujemną dynamiką japońskiego eksportu i to mimo sygnałów poprawy kondycji globalnej gospodarki.

W ujęciu rocznym eksport zmniejszył się w listopadzie 2019 r. o 7,9 proc. w czym znaczący udział miał spadek sprzedaży zagranicznej samochodów i sprzętu budowlanego oraz wydobywczego, wynika z danych Ministerstwa Finansów. Odczyt okazał się jednak lepszy niż mediana prognoz ekonomistów, zakładająca spadek rzędu 8,9 proc. W październiku eksport zmniejszył się o 9,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r.

To najdłuższa taka negatywna seria wskaźnika od 2016 r. Ekonomiści podkreślają jednak, że dane sugerują poprawę sytuacji, a szczególnie warty podkreślenia jest fakt, że sprzedaż do Chin, największego japońskiego rynku zbytu, spadła najmniej od lutego. Ujemna zmiana wyniosła 5,4 proc. dostawy do Unii Europejskiej obniżyły się o 7,5 proc. a do Stanów Zjednoczonych aż o 12,9 proc., najmocniej od 2016 r.

Wskazują, że eksport związany z technologią dawał pewne oznaki poprawy, choć dane były mieszane. Przesyłki zagraniczne sprzętu do produkcji półprzewodników wzrosły pod względem wartości o 4,1 proc. w porównaniu do średnio dwucyfrowych spadków z okresu od kwietnia do września, ale wolumen przesyłek nadal spadł, tym razem o prawie 8 proc. Z kolei eksport chipów spadł o zaledwie 1,3 proc., podczas gdy wolumeny osiągnęły dodatnie wyniki.

W listopadzie import spadł aż o 15,7 proc. i był to odczyt gorszy od mediany prognoz, kształtującej się na poziomie -12,7 proc. wobec -14,8 proc. w październiku.

Mimo tak potężnego spadku importu, utożsamiany z nadwyżkami, kraj odnotował jednak deficyt w handlu zagranicznym. Liczony w jenach wyniósł w listopadzie -82,1 mld JPY przy prognozie -370 mld JPY i nadwyżki rzędu 15,7 mld JPY miesiąc wcześniej po korekcie z +17,3 mld.