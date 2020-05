Jest lepiej, choć niewystarczająco

Unijny wskaźnik nastrojów gospodarczych uchwycił w maju pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego, jednak zbyt słabe, by marzyć o szybkim powrocie do normalności sprzed pandemii.

Wskaźnik ESI, którego najnowszy odczyt opublikowany został wczoraj, wzrósł w strefie euro o 2,6 pkt do poziomu 67,5 pkt, natomiast w całej Unii Europejskiej wzrósł o 2,9 pkt do wartości 66,7 pkt. Choć większość sektorów zanotowała lepszy wynik niż podczas marcowych i kwietniowych odczytów, sektor usług nadal notuje spadek, i to mimo odmrażania gospodarki, choć tempo tego spadku jest już nieco wolniejsze. Warto pamiętać, że mimo poprawy wartości wskaźnika ciągle daleko mu do odczytów wskazujących na optymizm rynkowy, który można stwierdzić dopiero po przekroczeniu 100 pkt. Eksperci zauważają, że tak powolny wzrost nastrojów konsumenckich nie wróży dobrze nadziejom na gospodarcze odbicie w kształcie litery V, tym bardziej że rosnące bezrobocie w większości krajów UE zazwyczaj wpływa na spowolnienie ożywienia. Wszystko wskazuje na to, że mimo diametralnie różnego charakteru tego kryzysu czeka nas rosnąca presja deflacyjna, tak jak to miało miejsce po 2008 r.