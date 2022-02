Joe Rogan dostał ofertę 100 mln USD od Rumble

Agencja przypomina, że Rogan był ostatnio oskarżany o głoszenie w podcastach nieprawdziwych informacji dotyczących szczepionek i pandemii. W ostatnich dniach pojawiły się również zarzuty o rasizm. Spotify znalazło się pod presją przedstawicieli świata muzyki, którzy wycofywali swoją twórczość z serwisu streamingowego tłumacząc to kontrowersyjną postacią Rogana. Władze Spotify niezmiennie opowiadają się za kontynuacją współpracy z podcasterem.

Reuters informuje, że w reakcji na ostatnie wydarzenia ofertę Roganowi złożył serwis Rumble, popularny wśród amerykańskich konserwatystów. Zaproponował mu 100 mln USD przez cztery lata za wszystkie jego nagrania.

- Drogi Joe, wraz z tobą, twoimi gośćmi i legionem twoich fanów pragniemy realnej rozmowy – napisał Chris Pavlovski, prezes Rumble w mailu wysłanym do Rogana. – Co ty na to, aby przenieść wszystkie twoje nagrania do Rumble, stare i nowe, bez cenzury, za 100 mln dolców przez cztery lata? – dodał.

Wiadomość spowodowała, że CF Acquisition VI, spółka w ciemno, która zgodziła się wprowadzić Rumble na giełdę, podrożała o 18 proc.

Reuters przypomina, że kanadyjskie Rumble ma umowę na publikację nagrań Truth Social, serwisu medialnego byłego prezydenta Donalda Trumpa.