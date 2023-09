JP Morgan obniżył rekomendację dla Dino Polska

Elena Jouronova, analityczka JP Morgana, obniżyła rekomendację dla akcji Dino Polska, notowanego na GPW właściciela sieci sklepów spożywczo-przemysłowych.

Jak wynika z danych agencji Bloomberg, rekomendacja spadła z “neutralnie” do “niedoważaj”. Cena docelowa to 376 zł - znacznie mniej, niż do tej pory, bo jeszcze w lipcu cena docelowa wynosiła 526 zł.

Kurs Dino na zamknięciu sesji na GPW w czwartek, 31 sierpnia, wyniósł 378,9 zł. W miesiąc kurs spadł o 15 proc., a w porównaniu z początkiem roku jest ledwie na plusie 1 proc.

Inwestorom nie spodobały się wyniki spółki za II kwartał, które znalazły się pod presją konkurencji.

W II kwartale 2023 r. zysk netto Dino Polska wyniósł 362,2 mln zł, o jedną trzecią więcej niż przed rokiem. Rezultat jest jednak o 6 proc. niższy od konsensu prognoz analityków ankietowanych przez PAP. Przychody właściciela sieci marketów wzrosły o 34 proc. do 6,5 mld zł, a EBITDA o 27 proc. do 571,4 mln zł.

Po I półroczu przychody wynoszą 12,1 mld zł (+38 proc.), EBITDA 1,03 mld zł (+31 proc.), a zysk netto 632,8 mln zł (+36 proc.).

Z 18 rekomendacji dla Dino pięć jest pozytywnych, sześć neutralnych, a siedem negatywnych. Średnia z cen docelowych to 449,34 zł.