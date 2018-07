JSW o produkcji i sprzedaży w II kw. 2018 r.

Produkcja węgla ogółem w JSW wyniosła 3,8 mln ton w II kw. 2018 r. To 0,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, ale jednocześnie o 7,7 proc. mniej niż w I kwartale 2018 r.

Sprzedaż węgla sięgnęła 3,62 mln ton (nieznacznie więcej niż rok temu o o 8,7 proc. mniej niż w I kwartale), a sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła 69 proc. wolumenu ogółem.

Zobacz więcej JSW Reuters/Forum

Produkcja węgla koksowego wyniosła 2,74 mln ton (+0,3 proc. r/r i -9,8 proc. kw/kw), a produkcja węgla energetycznego 1,06 mln ton (+1 proc. r/r i -1,6 proc. kw/kw).

Produkcja koksu ogółem w II kw. 2018 r. wyniosła 0,93 mln ton i była wyższa o 1,3 proc. kw/kw i o 7 proc. r/r. Sprzedaż koksu wyniosła natomiast 0,86 mln ton (+0,9 proc. kw/kw i -14 proc. r/r).

Spółka podała, że cena węgla hard na II kw. 2018 r. wyznaczona metodą Nippon Steel w oparciu o średnią koszyka indeksów z okresu marzec – maj, w stosunku do uzgodnionej na poprzedni okres spadła o ok. 17 proc..

Dla transakcji prowadzonych w oparciu o bieżące notowania spotowe najczęstszym wyznacznikiem jest The Steel Index (TSI) obejmujący koszyk węgli hard. Średnia dziennych notowań dla tego indeksu za II kw. 2018 r. w stosunku do średniej I kw. 2018 r. spadła o ok. 17 proc..

Średnia dziennych notowań dla indeksu węgli semi-soft za II kw. 2018 r. w stosunku do średniej I kw. 2018 r. spadła o ok. 6 proc..

Szacowana średnia cena (wyrażona w PLN) węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w II kw. 2018 r. w stosunku do ubiegłego kwartału spadła o ok. 3 proc. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału spadek wyniósł ok. 8 proc.

Szacowana relacja cen węgla kok owego sprzedanego przez JSW w II kw. 2018 r. (przeliczonych na USD) do indeksu Nippon Steel wyniosła 94 proc., a do TSI 97 proc..

Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI1) w II kw. 2018 r. (dane za kwiecień – maj 2018 r.) wzrosły w stosunku do kwartału poprzedniego o ok. 4,0 proc.