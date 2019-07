JSW: spadek produkcji i sprzedaży węgla w II kwartale 2019 r.

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w drugim kwartale 2019 r. wyniosła 3,53 mln ton wobec 3,80 mln ton rok wcześniej - podała w piątek spółka w komunikacie. Sprzedaż węgla JSW sięgnęła 3,20 mln ton w porównaniu do 3,62 mln ton przed rokiem.

W drugim kwartale 2019 r. produkcja węgla ogółem w JSW była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 r. o około 1,3 proc. Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,47 mln ton i była wyższa w porównaniu do I kw. 2019 r. o blisko 2,9 proc., a w stosunku do II kw. 2018 r. niższa o ok. 10 proc. Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 1,06 mln ton.

Sprzedaż węgla ogółem wyniosła ok. 3,20 mln ton i była niższa w porównaniu do I kwartału 2019 r. o ok. 10,4 proc., a w porównaniu do II kw. 2018 r. - niższa o ok. 11,5 proc. Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła ok. 66 proc. wolumenu ogółem.

Produkcja koksu wyniosła 0,88 mln ton, sprzedaż koksu ogółem w drugim kwartale wyniosła 0,77 mln ton.

JSW podała w też, że średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez spółkę w drugim kwartale 2019 roku w stosunku do kwartału poprzedniego spadła o ok. 4 proc.

Notowania Polskiego Indeksu Rynku Węgla Energetycznego w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej (PSCMI1) w drugim kwartale (dane za kwiecień-maj 2019 r.) wzrosły w stosunku do kwartału poprzedniego o ok. 1 proc.

Notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w drugim kwartale spadły w stosunku do kwartału ubiegłego o ok. 15 proc. Średnia cena koksu ogółem (wyrażona w PLN) na bazie FCA sprzedanego przez grupę JSW spadła kwartał do kwartału o ok. 4 proc. Po przeliczeniu na USD wg średniego kursu NBP z danego kwartału spadek wyniósł ok. 5 proc.