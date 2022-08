Spółka inwestycyjna rodziny Juroszków - po inwestycji w Quercusa, Skarbiec i Instal Kraków - zdecydowała się na zakup akcji Decory, producenta podkładów podłogowych.

Juroszek Holding wraz ze Zbigniewem Juroszkiem zwiększył udział w akcjonariacie spółki z 4,44 do 5,23 proc. Po cenie rynkowej pakiet ten wart jest niespełna 17 mln zł.

Od początku roku notowania Decory spadły o 5 proc. Mimo wzrostu przychodów w I półroczu o 19 proc. do 277,7 mln zł, EBITDA spółki spadła o 37 proc. do 35,4 mln zł, a zysk netto o 43 proc. do 22,8 mln zł. Wynikom szkodzi wzrost cen surowćów, materiałów i kosztów energii elektrycznej.

Decora regularnie dzieli się zyskiem - w swojej giełdowej historii nie zrobiła tego tylko raz.