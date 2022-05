Wartości transakcji nie ujawniono. The Wall Street Journal napisał, że wynosi ponad 100 mln USD. Umowę zawarto na rzecz Hipgnosis Songs Capital, spółki partnerskiej Hipgnosis Song Management oraz funduszy zarządzanych przez firmę inwestycyjną Blackstone.

Reuters przypomina, że to kolejna duża transakcja sprzedaży praw do piosenek. Wynikają one z jednej strony z rosnącej popularności streamingu, a z drugiej z braku koncertów i utrudnień w wydawaniu nowych utworów, które skłaniają artystów do monetyzacji ich dotychczasowego dorobku, zwraca uwagę agencja.

Hipgnosis z funduszami Blackstone zamierzają zainwestować 1 mld USD w prawa do utworów muzycznych i zarządzanie katalogami nagrań.