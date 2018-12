Kadrowa miotła nie próżnowała

Gasnące gwiazdy, supernowe i ciche roszady — przedstawiamy najciekawsze zmiany personalne mijającego roku

Trzęsienie ziemi w bankach

To nie była karuzela z posadami, ale rollercoster połączony z diabelskim młynem. Zaczęło się jak u Hitchcocka — od trzęsienia ziemi. W lutym z pracy w Alior Banku zrezygnował Michał Chyczewski, p.o. prezesa od siedmiu miesięcy. Nie podał powodów, ale rynek spekulował, że obawiał się braku zgody KNF na objęcie posady i zrobił ruch wyprzedzający. Nie bez znaczenia mógł być też fakt, że Alior z początkiem roku znalazł się w zasięgu ustawy kominowej, która mocno uderzyła po kieszeni członków kierownictwa.

Następczynią Michała Chyczewskiego została Katarzyna Sułkowska, dotychczasowa wiceprezes i jedyny menedżer z poprzedniego zarządu (kierowanego jeszcze przez Wojciecha Sobieraja), który zdecydował się zostać w banku. Nominatka szybko uzyskała zgodę nadzoru, nie zagrzała jednak długo miejsca w fotelu. Późnym latem pojawiły się pogłoski, że PZU, kontrolujący Aliora, szykuje odwołanie szefowej. Katarzyna Sułkowska została zdymisjonowana w październiku, podczas niespodziewanej i burzliwej rady nadzorczej. Jeden z członków nie oddał głosu, bo próbował dodzwonić się do premiera Mateusza Morawieckiego po instrukcje. Bez powodzenia.

Rada powierzyła stery Krzysztofowi Bachcie, dyrektorowi z PZU, który nigdy w banku nie pracował. Doszło do kuriozalnej sytuacji — w zarządzie nie było dwóch kluczowych menedżerów z niezbędnymi zezwoleniami KNF: prezesa i szefa ryzyka, którego Alior nie ma od wiosny tego roku. Inaczej mówiąc, w banku nie było osób dających formalnie gwarancje stabilnego zarządzania. Za daleko mniejsze przewiny nadzór w przeszłości odbierał akcjonariuszom prawa głosu z akcji.

Na tym nie koniec. W listopadzie, na kolejnej niespodziewanej radzie, do zarządu powołanie otrzymały aż cztery osoby. O ile poprzednie zmiany kadrowe — nominowanie Michała Chyczewskiego, Katarzyny Sułkowskiej i Krzysztofa Bachty — odbywały się częściowo pod dyktando Pekao, a głównie PZU, spółek kojarzonych ze stronnictwem Zbigniewa Ziobry, o tyle listopadowy desant powiązany jest Mateuszem Morawieckim.

Przyszły rok zapowiada się równie ciekawie. Ludzie premiera mają przewagę liczebną w zarządzie, policzone natomiast wydają się dni Krzysztofa Bachty, który nie legitymuje się kwalifikacjami wymaganymi do kierowania bankiem. Kwestia obsady fotela prezesa będzie testem na to, kto sprawuje faktyczną kontrolę nad Aliorem.

Zmiany o sile trzęsienia ziemi zdemolowały w tym roku zarząd Idei. Zaczęło się jesienią 2017 r., kiedy z banku odszedł jego założyciel Jarosław Augustyniak. Kilka miesięcy później nie uzyskał absolutorium od walnego. Wiosną przez bank przeszła wtórna fala wstrząsów, które wymiotły dwójkę członków zarządu, m.in. szefów ryzyka i sprzedaży. Ostatnim akordem w tym requiem dla twórców i wieloletnich menedżerów Idei była wymiana prezesa, przeprowadzona jesienią — tuż przed wybuchem afery taśmowej w KNF. Prezesem został Jerzy Pruski, wcześniej wiceprezes Getinu. Zastąpił odwołanego Tobiasza Burego, który kierował bankiem rok. Do kategorii osobliwości można zaliczyć odwołanie prezesa Banku Pocztowego.

Sławomir Zawadzki objął posadę wraz z nadejściem dobrej zmiany i prawdopodobnie byłby prezesem jeszcze długo, gdyby nie poróżnił się z radą nadzorczą w sprawie przejęcia SKOK Jaworzno. Szef Pocztowego gotów był poratować kasę w poważnych tarapatach, natomiast rada miała wątpliwości, czy bank podoła finansowo i organizacyjne. Różnicy zdań nie udało się zniwelować, rada odwołała prezesa, a na jego następcę delegowała jednego ze swoich członków.

Pozornie nieznaczna, ale w rzeczywistości potężna zmiana zaszła w Pekao. Z pracy zrezygnował z listopadzie Andrzej Kopyrski, szef pionu bankowości korporacyjnej, jedyny menedżer, który ostał się w zarządzie po repolonizacji banku. Odszedł po 12 latach kierowania największym biznesem korporacyjnym na rynku. Pekao ma bardzo mocną pozycję wśród firm dużych i największych, bierze udział w projektach konsorcjalnych i samodzielnie finansuje kluczowe inwestycje infrastrukturalne. Andrzej Kopyrski zrezygnował z pracy w związku z ustawą kominową, która działa w banku od grudnia. Schedę objął Tomasz Styczyński, menedżer o niewielkim doświadczeniu w pracy na wysokim szczeblu. Przed wejściem do zarządu Pekao, latem 2017 r., był średniej rangi menedżerem w Citi Handlowym.

Faktem wartym odnotowania w rocznym podsumowaniu zmian kadrowych na rynku bankowym w 2018 r. było pominięcie wszystkich członków zarządu Raiffeisena podczas kompletowania nowego kierownictwa BGŻ BNP Paribas, który jesienią formalnie go przejął. Powołany do kierownictwa połączonych banków został tylko jeden menedżer z przejętego banku, który jednak nie zasiadał w jego zarządzie.

Energetyczne wzloty i upadki

Niewiele osób w energetyce może pochwalić się tak spektakularną karierą, jak Daniel Obajtek. Mijający rok zaczął jako prezes Energi, najmniejszej z czterech państwowych grup energetycznych, a kończy jako szef paliwowego PKN Orlen, największej polskiej firmy, też kontrolowanej przez państwo. Do zmiany doszło w lutym — wtedy zastąpił w Orlenie Wojciecha Jasińskiego, a w kolejnych dniach jego ludzie zastąpili ludzi byłego prezesa (i odwołanego wraz z nim Mirosława Kochalskiego).

Dla Energi odejście Daniela Obajtka oznaczało utratę wielu menedżerów na rzecz Orlenu. Karuzela kadrowa to jednak dla gdańskiej spółki smutna codzienność. Stery jako p.o. przejęła wiceprezes Alicja Klimiuk. Latem szefem Energi (ale tylko przez 30 dni) był Arkadiusz Siwko, wcześniej związany z PGZ. Po nim na mostek wróciła Alicja Klimiuk. Koniec roku przyniósł zmianę na stanowisku szefa Energi Obrót, najważniejszej spółki zależnej. Prezes Dariusz Falkiewicz został pierwszą ofiarą wysokich cen prądu. Złożył rezygnację po tym, jak portal money.pl podał, że Energa rozsyła firmom nowe, wyższe taryfy. Gdy jeden z przedsiębiorców powołał się na obietnicę premiera Mateusza Morawieckiego, że nie będzie podwyżek cen energii, w odpowiedzi od spółki usłyszał, że „są to wyłącznie informacje medialne”. Niepokoje kadrowe przeżywał paliwowy Lotos, z którym w marcu rozstał się prezes Marcin Jastrzębski. W kuluarachuzasadniono jego odejście niewystarczającym entuzjazmem w kwestii połączenia z Orlenem. Zastąpił go Mateusz Bońca, który kieruje spółką do dziś. O jego entuzjazmie też mówi się, że powinien być większy.

Wiele działo się też w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK), zarządzającej kopalniami i elektrowniami w grupie. Jesienią jej prezes, Sławomir Zawada, podał się do dymisji ze względu na naciski związków zawodowych. Nowej pracy nie szukał ani długo, ani daleko — kilka tygodni później został prezesem PGE Energia Odnawialna. Jego miejsce w PGE GiEK zajął zaś Robert Ostrowski, dotychczas wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, również kontrolowanej przez państwo. Za kuriozalną można uznać kadrową wymianę, do której w maju 2018 r. doszło pomiędzy Polimeksem-Mostostalem a Eneą Wytwarzanie. Antoni Józwowicz przesiadł się ze stanowiska prezesa pierwszej spółki na fotel prezesa drugiej. Krzysztof Figat zrobił na odwrót. Obie firmy kontrolowane są przez państwo i nadzorowane przez Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii, pochodzącego z Siedlec — podobnie jak uczestnicy roszady.

Spokoju kadrowego nie zaznał też KGHM, miedziowy gigant kontrolowany przez państwo. W marcu z funkcji prezesa odwołany został Radosław Domagalski-Łabędzki, który następnie zatrudnił się w BGK, a w grudniu wszedł do zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej. KGHM rządził Rafał Pawełczak, jako p.o. Jego miotła kadrowa objęła liczne spółki zależne, aż latem sam pożegnał się ze stanowiskiem. Rządy przejął Marcin Chludziński, wcześniej prezes Agencji Rozwoju Przemysłu. W jego zarządzie pracę znalazł m.in. Paweł Gruza, wcześniej wiceminister finansów. Wakat w ARP wypełnił natomiast zaś Cezariusz Lesisz, dotychczas pełnomocnik premiera ds. rozwoju gospodarczego.

Charakter dyplomatyczny miał lipcowy transfer Michała Kurtyki ze stanowiska wiceministra energii na wiceministra środowiska. Zmiana resortowych barw miała związek z mianowaniem go, pod koniec kwietnia, prezydentem COP 24, czyli szczytu klimatycznego ONZ. Szczyt odbył się w grudniu w Katowicach i był wyzwaniem organizacyjnym, politycznym i dyplomatycznym. Prezydent i jego zespół wyszli z próby zwycięsko, a szczyt zaowocował przyjęciem pakietu decyzji wdrażających tzw. porozumienie paryskie.

W sektorze prywatnym zmian kadrowych było zdecydowanie mniej. W budowlano-inżynieryjnym Rafako stery przejął właściciel firmy, czyli Jerzy Wiśniewski. Dotychczasowa szefowa firmy, Agnieszka Wasilewska-Semail, jest teraz wiceprezesem.

Do zmiany doszło też w Veolii Energia Polska, jednej z największych firm ciepłowniczych w kraju, kontrolowanej przez francuski koncern. Z początkiem kwietnia stery objął Frédéric Faroche. Zastąpił Gerarda Bourlanda, który zarządzał Veolią w Polsce od 2013 r., a teraz odpowiada za cały biznes energetyczny koncernu w Europie Środkowej i Wschodniej.

W IT bez rewolucji

W branży IT miniony rok upłynął pod znakiem względnej stabilizacji w kadrach, zwłaszcza w porównaniu do dość burzliwego 2017. Z początkiem marca do zarządu Asseco Poland dołączył Artur Wiza, związany z firmą od sierpnia 2012 r. Niewykluczone, że w nadchodzącym roku także nastąpi przemeblowanie w zarządzie. Kilka znaczących zmian zaszło w zarządzie Sygnity. W maju prezesem został Mariusz Nowak, wcześniej p.o. Zarząd opuścili Tomasz Kozdryk i Piotr Wierzbicki. Drugi zostałprezesem Atosa Polska. W medialnej ciszy przebiegło odejście w końcówce roku Adama Wojtkowskiego,dyrektora generalnego Oracle’a Polska, który obecnie pracuje w firmie Red Hat. W maju doszło do ważnej zmiany w Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Z funkcją dyrektora rozstał się Marcin Węgrzyniak. Na jego miejsce został powołany Bartłomiej Wnuk. Były szef prowadzi obecnie własną działalność związaną z doradztwem IT. Pomaga m.in. spółce Pentacomp przy małopolskiej platformie e-zdrowia.

Niecodzienna jest sytuacja kadrowa w upadłej Indacie. We wrześniu z funkcji prezesa zrezygnował Leszek Tomica, a miesiąc później rezygnację złożył wiceprezes Tomasz Laszuk. Spółka została bez zarządu, a nowego nie ma kto wybrać, bo wszyscy członkowie rady nadzorczej zrezygnowali na przełomie lutego i marca. Wybór nowej rady był niemożliwy, bo na dwa kolejne walne zgromadzenia zwołane w tej sprawie nie stawił się ani jeden akcjonariusz…

MARCIN ADAMCZYK

Marcin Adamczyk objął stanowisko w kwietniu, ale że zostanie szefem TFI PZU ujawniono już w styczniu. Z grupą PZU związał się w 2017 r. po kilkunastu latach pracy za granicą. Był m.in. starszym zarządzającym portfelami długu i walut rynków wschodzących w szwajcarskim prywatnym banku Lombard Odier Investment Managers w Amsterdamie i Genewie. Potem, jako starszy fund manager, pracował dla holenderskiej firmy MN, którą zamienił na inną holenderską instytucję — ING Investment Management (obecnie NN Investment Partners). Pełnił tam funkcję szefa zespołu rynków lokalnych i walut rynków wschodzących.

CEZARY IWAŃSKI

Objęcie przez niego funkcji wiceprezesa TFI PZU ogłoszono wraz z nominacją Marcina Adamczyka. Formalnie jednak stanowisko objął 15 lutego. Wcześniej był m.in. wiceprezesem Pioneer Pekao Investment. Odszedł stamtąd, by stworzyć KGHM TFI, którym kierował do 2011 r. Potem był m.in. prezesem Domu Maklerskiego Banku BPS oraz BPS TFI. Z grupą PZU związał się w lutym 2017 r.

JACEK BABIŃSKI

Na wiceprezesa TFI Pekao, drugiego pod względem aktywów ulokowanych na rynku kapitałowym, został powołany na początku września, zaledwie po roku rozstając się z Quercus TFI, w którym miał prowadzić autorski FIZ. Do Quercusa trafił ze Skarbca TFI, gdzie był szefem zespołu produktów akcyjnych. Wcześniej przez prawie 10 lat pracował na różnych stanowiskach w MetLife PTE.

TOMASZ BŁAWAT I PAUL DAVIES

Po sześciu latach zarządzania Carlsbergiem w Polsce Tomasz Bławat przechodzi do brytyjskiej spółki piwnego giganta — w grudniu ogłoszono, że od stycznia 2019 r. będzie jej prezesem.Na polskim rynku zastąpi go Paul Davies, który do tej pory był wiceprezesem odpowiedzialnym na poziomie globalnym za piwa kraftowe i specjalności piwne w kopenhaskiej centrali grupy Carlsberg.

MACIEJ HERMAN

Stanowisko dyrektora sprzedaży i marketingu zamienił na dyrektora zarządzającego Wedla, zasiadając w fotelu, który stał pusty od jesieni 2014 r. U czekoladowego giganta pracuje od 2008 r.

TOMASZ KURPISZ, PAWEŁ GURGUL

Po latach zarządzania mrożonkowym i sokowym potentatem, grupą Hortex, ze stanowiskiem pożegnał się Tomasz Kurpisz, który szefował spółce jeszcze za czasów poprzedniego właściciela — grupy Argan Capital. Nowym szefem, wybranym przez nowego właściciela, czyli Mid Europa Partners, został Paweł Gurgul, wcześniej związany z napojowym PepsiCo.

MICHAŁ JASZCZYK

Paweł Gurgul z PepsiCo przeszedł do Horteksu, a jego następcą u producenta napojów został Michał Jaszczyk, wcześniej zarządzający sprzedażą koncernu w Polsce.

MARCIN GREGOROWICZ

Trzynaście miesięcy zarządzał borykającą się z problemami siecią dyskontów niespożywczych TXM. W październiku zrezygnował ze stanowiska, tłumacząc decyzję względami osobistymi. To kolejna zmiana szefa sklepów z odzieżą i akcesoriami.

ANDREW HIGHCOCK I IGOR TIKHONOV

Andrew Highcock, wieloletni szef Kompanii Piwowarskiej, czołowego gracza na rynku piwa w Polsce, zdecydował się podjąć wyzwanie u tracącego w Polsce udziały rynkowe producenta alkoholi mocnych — Marie Brizard Wine & Spirits. Z kolei prezesem Kompanii Piwowarskiej został Igor Tikhonov, sprawujący wcześniej funkcję szefa Ursus Breweries, rumuńskiej spółki należącej do tego samego właściciela.

BARTOSZ SALA I PIOTR KRUSZYŃSKI

Zarządzanie polskim rynkiem w ramach PizzaPortal.pl

Bartosz Sala zamieni od stycznia na odpowiedzialność za sprzedaż na 40 rynkach Delivery Hero, współwłaściciela portalu, gdzie będzie „wiceprezydentem ds. globalnej sprzedaży i przychodów”. Jego stanowisko w Polsce przejmie Piotr Kruszyński, który był dotychczas wiceprezesem ds. finansów.

KAROL ZARAJCZYK, TOMASZ ZADROGA

Wieloletni prezes Ursusa, Karol Zarajczyk, przestał piastować stanowisko w czasach restrukturyzacji spółki. Pozostał natomiast w grupie jako szef spółki autobusowej — Ursus Bus. Szefem producenta ciągników został Tomasz Zadroga, który wcześniej był m.in. prezesem PGE i członkiem zarządu Polkomtela.

AGNIESZKA ŻYRO

W lutym rada nadzorcza Anwilu, który w całości należy do Orlenu, odwołała prezesa Jacka Podgórskiego oraz dwóch członków zarządu — Waldemara Gabrusia i Mirosława Kwiatkowskiego. Miesiąc później rozstrzygnięto konkurs na prezesa — powołano Agnieszkę Żyro, wcześniej oddelegowaną z rady do czasowego pełnienia tej funkcji. Nowym członkiem zarządu został Jarosław Ptaszyński.

DAWID JAKUBOWICZ

We wrześniu z powodów osobistych z kierowania Ciechem zrezygnował Maciej Tybura. Do czasowego pełnienia funkcji prezesa oddelegowano wtedy z rady nadzorczej Dawida Jakubowicza. W grudniu został oficjalnie powołany na stanowisko.

KRZYSZTOF BEDNARZ

W sierpniu ze stanowiska prezesa Zakładów Azotowych Puławy z Grupy Azoty został odwołany Jacek Janiszek, we wrześniu na czele największego krajowego producenta nawozów stanął Krzysztof Bednarz.

PIOTR SZELIGA, PIOTR LISIECKI

Już w pierwszym miesiącu 2018 r. z funkcji prezesa kontrolowanej przez Romana Karkosika grupy Boryszew zrezygnował Jarosław Michniuk. Od tamtego czasu p.o. był Piotr Szeliga, jednak w listopadzie odszedł na stanowisko prezesa Impexmetalu, innej firmy z grupy Romana Karkosika. Dotychczasowa prezes Małgorzata Iwanejko została członkiem zarządu, a na nowego szefa Boryszewa powołano Piotra Lisieckiego.

KRZYSZTOF SĘDZIKOWSKI

Stery w Pesie objął na początku stycznia, zastępując Roberta Świechowicza. Jego celem była restrukturyzacja spółki i wprowadzenie inwestora. Został nim Polski Fundusz Rozwoju. Zgoda na wejście tej instytucji do akcjonariatu Pesy otworzyła drogę do porozumienia z bankami i ubezpieczycielami.

WITOLD SŁOWIK

To już czwarty prezes państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej wybrany w okresie działania obecnego rządu. We wrześniu zastąpił Jakuba Skibę, który w PGZ przetrwał osiem miesięcy. Jak długo zbrojeniową grupą będzie zarządzał Witold Słowik, trudno prognozować. Na początku września pojawiały się pogłoski, że wkrótce zrezygnuje, ale na razie utrzymuje się na stanowisku.

MATEUSZ GROMEK

Zarząd giełdowego Krezusa pod koniec 2018 r. przechodził z rąk do rąk. Najpierw w październiku nieoczekiwanie rezygnację z funkcji prezesa złożył Jacek Ptaszek, który był jedynym członkiem zarządu. Nadzór oddelegował do kierowania spółką Mariusza Królikowskiego. W grudniu doszło do kolejnej zmiany — nowa rada nadzorcza powołała na stanowisko prezesa jednoosobowego zarządu Mateusza Gromka.

JEAN-MARC HARION

Latem skończyła się epoka na polskim rynku telekomunikacyjnym. Niespełna rok po debiucie giełdowym i dziewięć lat po objęciu stanowiska z fotela prezesa Playa odszedł Jørgen Bang-Jensen. Zastąpił go Jean- -Marc Harion, który wcześniej był menedżerem w strukturach Orange’a i kierował operatorami z francuskiej grupy, m.in. w Belgii i Egipcie. Potem w najmłodszym i największym pod względem liczby klientów operatorze mobilnym w Polsce doszło do kolejnych zmian. W październiku ogłoszono, że z zarządu odejdą Bartosz Dobrzyński, Hans Cronberg i Jacek Niewęgłowski. Dwaj ostatni pracowali w Playu od samego początku, czyli od 2005 r. Bartosz Dobrzyński przyszedł do spółki trzy lata później. Po ich odejściu w zarządzie Playa pozostanie dwóch członków, którzy byli w nim przed debiutem.

DOMINIK LIBICKI

Jeden z najbardziej znanych polskich menedżerów po latach pracy dla najbogatszych Polaków postanowił pójść na swoje. W latach 2001-15 był prezesem Cyfrowego Polsatu, a od początku 2016 r. zasiadał w fotelu członka zarządu Kulczyk Investments i odpowiadał m.in. za przebudowę portfela Dominiki i Sebastiana Kulczyków, którzy w 2018 r. podzielili się majątkiem. Pod koniec czerwca menedżer pożegnał się ze stanowiskiem — ma skoncentrować się na Insignis TFI, gdzie jest przewodniczącym rady nadzorczej.

ANDRZEJ ABRAMCZUK

Nowy właściciel oznacza nowe porządki. W Netii, która w ostatnich latach była dla menedżerów najwyższego szczebla niestabilnym miejscem pracy, od sierpnia prezesem jest Andrzej Abramczuk, prawnik z wieloletnim doświadczeniem na rynku telekomunikacyjnym. To rezultat przejęcia kontroli nad spółką przez grupę Cyfrowego Polsatu. Menedżer, który na początku poprzedniej dekady pracował w GTS Poland, a potem w P4, tę dekadę spędził w spółkach związanych z Zygmuntem Solorzem. W grudniu 2017 r., po odkupieniu przez Zygmunta Solorza pakietu akcji Netii od Zbigniewa Jakubasa, wszedł do zarządu stacjonarnego telekomu, a dziewięć miesięcy później zastąpił Katarzynę Iwuć na stanowisku prezesa.

CHRISTOPHE RABATEL I GÉRARD GALLET

W 2018 r. prezesów wymieniły dwie francuskie sieci handlowe, działające w Polsce. W lipcu Guillaume de Colonges, który kierował Carrefourem w Polsce, ustąpił ze stanowiska w związku z awansem na dyrektora wykonawczego grupy na region Europy Pólnocnej i Wschodniej. Zastąpił go Christophe Rabatel, wcześniej odpowiadający za segment małych sklepów i hurtowni we Francji. We wrześniu natomiast na emeryturę przeszedł Francois Colombié, przez lata kierujący polskim oddziałem grupy Auchan. Na stanowisku dyrektora wykonawczego zastąpił go Gérard Gallet, który wcześniej kierował siecią na Ukrainie i w Rosji.

KRZYSZTOF PIĄTEK

Menedżer to znana postać w branży turystycznej — działa w niej od lat 70. ubiegłego wieku. W 1996 r. otwierał pierwsze biuro Neckermanna w Polsce. Kierował nim do 2011 r., gdy przeszedł na emeryturę. Założył wtedy Polski Związek Organizatorów Turystyki, którego prezesem wciąż jest. W Neckermannie zastąpił go Marek Węgierek, menedżer zatrudniony wcześniej w Horteksie i P&G, który rok później, ze względu na „różnicę co do kierunków strategicznego rozwoju firmy", zakończył pracę. Centrala Thomasa Cooka, do której należy Neckermann, poprosiła o powrót Krzysztofa Piątka, co nastąpiło w sierpniu 2012 r. W maju tego roku ponownie odszedł na emeryturę — na kilka dni przed ukończeniem 65 lat. Tym razem raczej na dobre.