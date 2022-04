Kapitulacja euro

Okres świąteczny zwykle charakteryzuje się zmniejszoną zmiennością na rynkach finansowych. Wydaje się, że obecnie nie jest inaczej, choć warto pamiętać, że rynek walutowy jest obecnie jedynym otwartym, oczywiście poza rynkiem kryptowalut. Wobec tego, pomimo tego, że większość gospodarek ma dzisiaj wolne, zmienność na walutach wcale nie jest taka mała. Warto przyjrzeć się w szczególności dwóm z nich: euro, które straciło wobec powrotu EBC do gołębiego wydźwięku oraz jenowi, który traci bardzo mocno w stosunku do dolara.

Europejski Bank Centralny w zasadzie odwrócił niemal całą jastrzębią komunikację sprzed miesiąca. Co ciekawe, w międzyczasie mamy jednie potwierdzenie tego, że inflacja jest i będzie coraz wyższa. Mimo to EBC zamierza kontynuować program skupu aktywów do końca III kwartału i porzuca komunikację o natychmiastowej podwyżce stóp procentowych po zakończeniu QE. Teraz wskazuje, że będzie to w „jakimś czasie” po zakończeniu skupów oraz jednocześnie musi być spełniony warunek inflacji w celu w okresie prognozy. Wielokrotnie prognozy EBC nie spełniały się i jeszcze niedawno nie wskazywały nawet na inflację na poziomie 2% w roku 2023. Teraz taka inflacja wydawałaby się wybawieniem, gdyż jeśli nie dojdzie do zapaści gospodarczej, inflacja w przyszłym roku powinna utrzymać się przynajmniej w zakresie 3-4%.