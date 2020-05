W galeriach handlowych w pierwszym tygodniu po ich ponownym otwarciu klienci dwóch dużych banków wydali na zakupy niemal tyle lub co najmniej tyle co przed lockdownem.

Dane o płatnościach kartami płatniczymi i blikiem (nie uwzględniono więc gotówki, która nie jest obecnie preferowaną formą płatności przez sprzedawców) przedstawiły dziś Credit Agricole i PKO BP.

Pierwszy z banków sprawdził łączną wartość od poniedziału do piątku.

"Każda transakcja opisana jest kodem MCC (Merchant Category Code). Jest to oznaczenie nadawane przedsiębiorstwu działającemu w danej branży w momencie zainstalowania terminalu do płatności kartami któregoś z globalnych operatorów (Mastercard, Visa i American Express). Na podstawie kodów MCC wybraliśmy transakcje dokonywane w sklepach znajdujących się zazwyczaj w galeriach handlowych (m.in. odzież i obuwie, sprzęt RTV i AGD).

Otwarcie galerii przyczyniło się do wzrostu obrotów w tej kategorii o ok. 90 proc. w porównaniu do analogicznego okresu tydzień wcześniej i ukształtowały się one na poziomie o ok. 20 proc. wyższym niż przeciętnie w lutym (czyli przed zamknięciem galerii).

Nieco niższe dane przedstawił PKO BP. W pierwszym tygodniu po otwarciu płatności kartami i blikiem były o zaledwie 2,5 proc. niższe niż w pierwszym tygodniu marca.