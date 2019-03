Klienci uciekają z funduszy akcji

Choć rynki akcji zaliczyły najlepszy kwartał od siedmiu lat, to nie powstrzymało to klientów przed wycofywaniem pieniędzy z funduszy.

Bilans pierwszych trzech miesięcy to odpływy netto na poziomie 79 mld USD, wynika z raportu Bank of America, cytowanego przez agencję Bloomberg. Masowy odwrót klientów od funduszy akcji to dowód na to, jak kruche są podstawy zwyżki cen akcji i jak głęboko w pamięci inwestorów zapisało się załamanie, do którego doszło w czwartym kwartale 2018 r. Kapitał przepływał w ostatnich miesiącach od akcji do bezpieczniejszych obligacji. Fundusze inwestujące w papiery dłużne przyciągnęły 86,5 mld USD, wynika z danych banku....