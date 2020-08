Kolorz: przedstawiliśmy propozycje dotyczące ograniczenia importu węgla i energii

Podczas wtorkowego posiedzenia zespołu, który ma wypracować zasady transformacji polskiego sektora węglowo-energetycznego, strona społeczna przedstawiła m.in. propozycje zmierzające do ograniczenia importu węgla i energii - poinformował szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

Zespół, stworzony na podstawie wcześniejszych ustaleń między górniczymi związkami a wicepremierem Jackiem Sasinem, po raz pierwszy obradował we wtorek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie. Ze względu na zagrożenie epidemiczne, udział strony społecznej ograniczono do 12 przedstawicieli największych central związkowych. Spotkanie trwało blisko pięć godzin.



"Jako reprezentanci strony społecznej przedstawiliśmy własne propozycje dotyczące ograniczenia importu węgla i importu energii. Wydaje się, że spotkały się one ze zrozumieniem. Uzgodniliśmy, że strony wspólnie przeanalizują przedstawione propozycje. Sytuacja jest bardzo trudna, a czas nagli. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie 18 sierpnia" - poinformował po wtorkowych obradach Kolorz.



Jak dowiedziała się PAP, w obradach zaplanowanych za tydzień w Katowicach mają wziąć udział także przedstawiciele sektora energetycznego – zarządów spółek oraz strony społecznej. Związkowcy podkreślają bowiem, że zadaniem zespołu jest nie tylko wypracowanie programu dla sektora górniczego, ale stworzenie zasad jego transformacji w korelacji z transformacją polskiej energetyki.



Jak powiedział Kolorz, podczas wtorkowych obrad najwięcej czasu poświęcono "problemowi systemowych działań średnio- i długoterminowych, związanych z funkcjonowaniem i transformacją sektora węglowego w korelacji z transformacją energetyki". "Między innymi chodzi o inwestycje związane z nowoczesnymi technologiami węglowymi, technologiami niskoemisyjnymi" – wyjaśnił szef regionalnej "S".



Związkowiec ocenił, że obecnie górnictwo i energetyka stoją przed wyzwaniem jak najszybszego uruchomienia produkcji energii z węgla w taki sposób, aby możliwy był powrót do poziomu sprzed pandemii - zarówno jeśli chodzi o wolumen odbioru węgla z kopalń, jak i produkcji energii w blokach węglowych.



Wtorkowe rozmowy Kolorz ocenił jako "trudne". "Obszar zagadnień jest szeroki, przed nami ciężka praca" - podsumował lider śląsko-dąbrowskiej "S".



W skład zespołu pracującego nad zasadami transformacji sektora węglowo-energetycznego wchodzą: wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, wicepremier Jadwiga Emilewicz, minister klimatu Michał Kurtyka, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, przedstawiciele spółek węglowych, reprezentanci strony społecznej oraz eksperci.



Od tego, jakie założenia transformacji wypracuje zespół, ma zależeć m.in. kształt programów naprawczych w polskim górnictwie, w tym plan dla pogrążonej w kłopotach Polskiej Grupy Górniczej.



Wtorkowemu spotkaniu przewodniczył wicepremier Jacek Sasin, który powiedział po rozmowach, że nie zapadły żadne ostateczne ustalenia, a rozmowy będą kontynuowane. "Rozmawiamy przede wszystkim o tym, jak ten sektor ma dalej funkcjonować i o tym, jak uratować spółki energetyczne w tej bliższej perspektywie, tego dotyczy ta rozmowa" - powiedział dziennikarzom po spotkaniu Sasin.



Dopytywany, czy w trakcie obrad była mowa o likwidacji kopalń, odparł: "Nie rozmawialiśmy o tego typu działaniach". Dodał jednak, że "kiedyś likwidacja kopalń nastąpi". "Rozmawialiśmy o przyszłości energetyki węglowej i górnictwa w dłuższej perspektywie czasu w relacji z polityką przede wszystkim klimatyczną Unii Europejskiej i również polityką energetyczną Polski, którą przygotowuje Ministerstwo Klimatu" - relacjonował Sasin.



Pytany o propozycje dla związkowców wicepremier powiedział, że rozmawiano na różne tematy. "Jesteśmy w dialogu. To nie jest tak, że zakończyliśmy rozmowę. Nie ma na razie żadnych ostatecznych na pewno ustaleń. Te rozmowy będą kontynuowane" - zapewnił wicepremier, oceniając, że z każdym kolejnym spotkaniem strony będą bliżej wypracowania wspólnego stanowiska.